Президент Южной Кореи об объявлении военного положения: Сожалею и прошу прощения

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил в субботу, что он "искренне сожалеет" о том, что вызвал беспокойство общественности объявлением военного положения в начале этой недели, пообещав при этом больше не повторять подобного.

Источник: Юн Сок Йоль, цитирует Yonhap

Прямая речь: "Я искренне сожалею и прошу прощения у людей, которые, наверное, были очень удивлены".

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Детали: Издание отмечает, что Юн сказал это в телевизионном обращении за несколько часов до голосования в парламенте по его импичменту.

Президент Южной Кореи сказал, что ввел военное положение из-за "отчаяния", но признал, что такое внезапное решение вызвало "беспокойство и неудобства" у людей.

Прямая речь: "Я не избегу юридической и политической ответственности, связанной с этим объявлением военного положения".

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Детали: Юн пообещал оставить все решения, в том числе и относительно его президентства, за своей Партией народной власти, чтобы стабилизировать положение в стране.

Что предшествовало: Лидер правящей партии Южной Кореи заявил в пятницу, что президента Юн Сук Йоля надо немедленно отстранить от исполнения обязанностей, добавив, что Юн приказал арестовать известных политиков во время своего военного положения, которое позже было отменено.

Предыстория: