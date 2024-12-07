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Президент Южной Кореи об объявлении военного положения: Сожалею и прошу прощения

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 декабря 2024, 05:00
Президент Южной Кореи об объявлении военного положения: Сожалею и прошу прощения
Юн Сок Йоль. фото: Getty Images

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил в субботу, что он "искренне сожалеет" о том, что вызвал беспокойство общественности объявлением военного положения в начале этой недели, пообещав при этом больше не повторять подобного.

Источник: Юн Сок Йоль, цитирует Yonhap

Прямая речь: "Я искренне сожалею и прошу прощения у людей, которые, наверное, были очень удивлены".

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Детали: Издание отмечает, что Юн сказал это в телевизионном обращении за несколько часов до голосования в парламенте по его импичменту.

Президент Южной Кореи сказал, что ввел военное положение из-за "отчаяния", но признал, что такое внезапное решение вызвало "беспокойство и неудобства" у людей.

Прямая речь: "Я не избегу юридической и политической ответственности, связанной с этим объявлением военного положения".

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Детали: Юн пообещал оставить все решения, в том числе и относительно его президентства, за своей Партией народной власти, чтобы стабилизировать положение в стране.

Что предшествовало: Лидер правящей партии Южной Кореи заявил в пятницу, что президента Юн Сук Йоля надо немедленно отстранить от исполнения обязанностей, добавив, что Юн приказал арестовать известных политиков во время своего военного положения, которое позже было отменено.

Предыстория: 

  • 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
  • Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение.
  • После этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено на заседании правительства.
  • Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить президента Юн Сок Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.

Южная Корея
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