Израильские войска впервые с 1973 года пересекли демилитаризованную зону с Сирией – NYT

Израильские войска в буферной зоне с Сирией на Голанских высотах в воскресенье. Фото: Atef Safadi/EPA, Shutterstock

Израильские сухопутные войска впервые со времен Октябрьской войны 1973 года пересекли демилитаризованную зону и вошли на территорию Сирии.

Источник: The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников, которые говорили на условиях анонимности

Детали: По словам источников издания, войска Израиля заняли стратегически важные позиции на горе Гермон и других участках сирийской территории, что необходимо для обеспечения безопасности границ.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в воскресенье, что он приказал войскам "захватить буферную зону" между Израилем и Сирией.

"Мы отдали израильской армии приказ захватить эти позиции, чтобы гарантировать, что ни одна вражеская сила не закрепится непосредственно у границы Израиля", – заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отметив, что меры носят временный характер.

На выходных израильская авиация также нанесла удары по сирийским военным объектам. По словам официальных лиц, эти активы могли бы попасть в руки экстремистов.

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Дословно: "Цели включали небольшие запасы химического оружия, в первую очередь иприта и газа VX, которые, по словам чиновников, остались в Сирии, несмотря на предыдущие договоренности о разоружении. Израильские военные также атаковали оснащенные радарами батареи и транспортные средства зенитно-ракетных комплексов российского производства, а также запасы ракет "Скад".

Детали: Арабоязычный представитель армии Израиля Авичай Адри, в воскресенье объявил о комендантском часе в пяти сирийских деревнях в буферной зоне, приказав жителям оставаться дома "до дальнейшего распоряжения".

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что израильские танки и бронетехника были размещены в Кунейтре, регионе на Голанских высотах, граничащем с Израилем, Ливаном и Иорданией.

Справочно: Израиль захватил Голанские высоты во время войны на Ближнем Востоке 1967 года и аннексировал значительную часть территории в 1981 году. Остальные контролирует Сирия. Большинство мира рассматривает эту территорию как оккупированную Израилем сирийскую территорию, хотя Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над этой территорией в 2019 году во время своего первого президентского срока.

МИД Украины ранее заявил, что Украина в вопросе Голанских высот руководствуется уставом ООН и решениями Совбеза ООН, последнее из которых определяет эту территорию оккупированной Израилем.

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