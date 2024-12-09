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Израильские войска впервые с 1973 года пересекли демилитаризованную зону с Сирией – NYT

Иван ДьяконовПонедельник, 9 декабря 2024, 00:57
Израильские войска впервые с 1973 года пересекли демилитаризованную зону с Сирией – NYT
Израильские войска в буферной зоне с Сирией на Голанских высотах в воскресенье. Фото: Atef Safadi/EPA, Shutterstock

Израильские сухопутные войска впервые со времен Октябрьской войны 1973 года пересекли демилитаризованную зону и вошли на территорию Сирии.

Источник: The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников, которые говорили на условиях анонимности  

Детали: По словам источников издания, войска Израиля заняли стратегически важные позиции на горе Гермон и других участках сирийской территории, что необходимо для обеспечения безопасности границ.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в воскресенье, что он приказал войскам "захватить буферную зону" между Израилем и Сирией.

"Мы отдали израильской армии приказ захватить эти позиции, чтобы гарантировать, что ни одна вражеская сила не закрепится непосредственно у границы Израиля", – заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отметив, что меры носят временный характер.

На выходных израильская авиация также нанесла удары по сирийским военным объектам. По словам официальных лиц, эти активы могли бы попасть в руки экстремистов.

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Дословно: "Цели включали небольшие запасы химического оружия, в первую очередь иприта и газа VX, которые, по словам чиновников, остались в Сирии, несмотря на предыдущие договоренности о разоружении. Израильские военные также атаковали оснащенные радарами батареи и транспортные средства зенитно-ракетных комплексов российского производства, а также запасы ракет "Скад".

Детали: Арабоязычный представитель армии Израиля Авичай Адри, в воскресенье объявил о комендантском часе в пяти сирийских деревнях в буферной зоне, приказав жителям оставаться дома "до дальнейшего распоряжения".

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что израильские танки и бронетехника были размещены в Кунейтре, регионе на Голанских высотах, граничащем с Израилем, Ливаном и Иорданией.

Справочно: Израиль захватил Голанские высоты во время войны на Ближнем Востоке 1967 года и аннексировал значительную часть территории в 1981 году. Остальные контролирует Сирия. Большинство мира рассматривает эту территорию как оккупированную Израилем сирийскую территорию, хотя Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над этой территорией в 2019 году во время своего первого президентского срока.

МИД Украины ранее заявил, что Украина в вопросе Голанских высот руководствуется уставом ООН и решениями Совбеза ООН, последнее из которых определяет эту территорию оккупированной Израилем.

Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

Предыстория:

  • Действующий президент США Джо Байден в воскресенье объявил, что Соединенные Штаты нанесли авиаудары по территории Сирии, чтобы не дать Исламскому государству восстановить свою позицию после падения правительства Башара Асада.
  • Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.
  • Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью", а президент Франции Эмманюэль Макрон обрадовался, что "варварское государство" наконец свергнуто. Премьер Великобритании Кир Стармер приветствовал падение "варварского режима" Асада.
  • Вечером российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

СирияИзраиль
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