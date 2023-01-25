Зеленский ввел санкции против Новинского и еще 9 церковников

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 24 января о введении санкций в отношении экс-нардепа Вадима Новинского и еще 9 представителей духовенства РПЦ и УПЦ МП.

Источник: указ президента от №43/2023, обнародованный на сайте ОП

Детали: Согласно документу, санкции введены в отношении:

Вадима Новинского – экс-нардепа, бизнесмена и клирика УПЦ МП,

– экс-нардепа, бизнесмена и клирика УПЦ МП, Павла Лебедя – наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП,

– наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП, Ростислава Швеца – так называемого "митрополита Симферопольского и Крымского Русской православной церкви",

– так называемого "митрополита Симферопольского и Крымского Русской православной церкви", Константина Чернышова – так называемого "епископа Бахчисарайского, викария Симферопольской епархии Русской православной церкви",

– так называемого "епископа Бахчисарайского, викария Симферопольской епархии Русской православной церкви", Александра Овсянникова – так называемого "епископа Джанкойского и Раздольненского Русской православной церкви, управляющего Джанкойской епархией",

– так называемого "епископа Джанкойского и Раздольненского Русской православной церкви, управляющего Джанкойской епархией", Александра Таранова – так называемого "архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви",

– так называемого "архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви", Олега Иванова – митрополита Изюмского и Купянского Украинской православной церкви МП,

– митрополита Изюмского и Купянского Украинской православной церкви МП, Алексея Масленникова – епископа Роменского и Буринского УПЦ МП,

– епископа Роменского и Буринского УПЦ МП, Вячеслава Опанасенко – так называемого "епископа Коктебельского Русской православной церкви, викария Феодосийской епархии",

– так называемого "епископа Коктебельского Русской православной церкви, викария Феодосийской епархии", Владимира Удовенко – управляющего Феодосийской епархией УПЦ МП, митрополита Платона.

Что было раньше: 24 января президент Владимир Зеленский сообщил, что ввел в действие еще одно решение СНБО, но детали обещал опубликовать позже.

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