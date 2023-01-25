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Зеленский ввел санкции против Новинского и еще 9 церковников

Ирина БалачукСреда, 25 января 2023, 10:56
ВАДИМ НОВИНСКИЙ, ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 24 января о введении санкций в отношении экс-нардепа Вадима Новинского и еще 9 представителей духовенства РПЦ и УПЦ МП.

Источник: указ президента от №43/2023, обнародованный на сайте ОП

Детали: Согласно документу, санкции введены в отношении:

  • Вадима Новинского – экс-нардепа, бизнесмена и клирика УПЦ МП,
  • Павла Лебедя – наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП,
  • Ростислава Швеца – так называемого "митрополита Симферопольского и Крымского Русской православной церкви",   
  • Константина Чернышова – так называемого "епископа Бахчисарайского, викария Симферопольской епархии Русской православной церкви",
  • Александра Овсянникова – так называемого "епископа Джанкойского и Раздольненского Русской православной церкви, управляющего Джанкойской епархией",
  • Александра Таранова – так называемого "архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви",
  • Олега Иванова – митрополита Изюмского и Купянского Украинской православной церкви МП,
  • Алексея Масленникова – епископа Роменского и Буринского УПЦ МП,
  • Вячеслава Опанасенко – так называемого "епископа Коктебельского Русской православной церкви, викария Феодосийской епархии",
  • Владимира Удовенко – управляющего Феодосийской епархией УПЦ МП, митрополита Платона.

Что было раньше: 24 января президент Владимир Зеленский сообщил, что ввел в действие еще одно решение СНБО, но детали обещал опубликовать позже.

Предыстория: 

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Темы: ЗеленскийсанкцииУПЦ МП
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