Зеленский ввел санкции против Новинского и еще 9 церковников
Среда, 25 января 2023, 10:56
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 24 января о введении санкций в отношении экс-нардепа Вадима Новинского и еще 9 представителей духовенства РПЦ и УПЦ МП.
Источник: указ президента от №43/2023, обнародованный на сайте ОП
Детали: Согласно документу, санкции введены в отношении:
- Вадима Новинского – экс-нардепа, бизнесмена и клирика УПЦ МП,
- Павла Лебедя – наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП,
- Ростислава Швеца – так называемого "митрополита Симферопольского и Крымского Русской православной церкви",
- Константина Чернышова – так называемого "епископа Бахчисарайского, викария Симферопольской епархии Русской православной церкви",
- Александра Овсянникова – так называемого "епископа Джанкойского и Раздольненского Русской православной церкви, управляющего Джанкойской епархией",
- Александра Таранова – так называемого "архиепископа Ровеньковского и Свердловского Русской православной церкви",
- Олега Иванова – митрополита Изюмского и Купянского Украинской православной церкви МП,
- Алексея Масленникова – епископа Роменского и Буринского УПЦ МП,
- Вячеслава Опанасенко – так называемого "епископа Коктебельского Русской православной церкви, викария Феодосийской епархии",
- Владимира Удовенко – управляющего Феодосийской епархией УПЦ МП, митрополита Платона.
Что было раньше: 24 января президент Владимир Зеленский сообщил, что ввел в действие еще одно решение СНБО, но детали обещал опубликовать позже.
Предыстория:
- 23 января стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительные санкции в отношении 21 руководителя и священника Русской православной церкви. Среди них племянник Кирилла Михаил Гундяев.
- В июле 2022 года бизнесмен и политик Вадим Новинский в связи с войной и оккупацией Мариуполя решил сложить полномочия народного депутата Украины.