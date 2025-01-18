Директор АОЗ: Отношения с Умеровым ухудшились из-за некачественных мин

Директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заявила, что из-за скандальных некачественных 120-мм мин у нее "начали ухудшаться" отношения с министром обороны Рустемом Умеровым.

Источник: Безрукова в интервью "Украинской правде", которое выйдет 19 января в программе УП Тиждень на YouTube

Детали: По словам Безруковой, она подписала контракт в первые недели пребывания в должности и "не имела никаких шансов этого не сделать". Летом, когда стало очевидно, что завод не может вовремя изготовить мины, на одном из совещаний заместитель министра Дмитрий Клименков попросил АОЗ продлить сроки поставки по контракту. Безрукова ответила отказом.

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После этого, как утверждает чиновница, ее отношения с министром Рустемом Умеровым "начали ухудшаться".

Агентству удалось получить средства за бракованные боеприпасы и купить у других производителей.

Прямая речь Безруковой: "Нам удалось вернуть деньги за сорванную программу по поставке снарядов, но мы потеряли время".

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Напомним: Интервью Безруковой выйдет в программе "УП неделя" в воскресенье 19 января.

В конце недели у директора Агентства оборонных закупок заканчивается контракт.

В ноябре Министерство обороны заявило, что "активно расследует" причины поставки некачественных 120-миллиметровых мин на фронт.