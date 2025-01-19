Израиль объявил о начале режима прекращения огня в Газе
Израиль заявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе после того, как ХАМАС передал список из трех заложниц, которые должны быть освобождены в воскресенье.
Источник: The Times of Israel
Детали: После задержки с передачей списка, ХАМАС все же предоставил имена трех женщин-заложниц, которых планируется освободить в течение дня, что позволяет Израилю объявить начало прекращения огня.
Изначально режим тишины должен был вступить в силу в 8:30 утра, однако передача списка была задержана, что привело к сдвигу времени на 11:15 по местному времени.
Несмотря на задержку, израильские войска продолжали удары по целям в Газе в течение двух часов до этого.
Что предшествовало: Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.
Предыстория:
- 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
- 17 января Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение.