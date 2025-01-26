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Враг оккупировал Времовку и практически захватил Великую Новоселку – DeepState

Иван ДьяконовВоскресенье, 26 января 2025, 02:00
Враг оккупировал Времовку и практически захватил Великую Новоселку – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 26 января аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали село Времовка и практически захватили Великую Новоселку в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Аналитики сообщают о продвижении российских войск по территории области.

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Дословно: "Враг продвинулся в Великой Новоселке, Торецке, Котлино, возле Надиевки, Петропавловки и Котлино. Уточнено возле Славянки".

Предыстория:

  • Российские оккупанты публикуют кадры с центральных улиц Великой Новоселки, что в Донецкой области. Аналитики DeepState считают, что битва за населенный пункт подходит к концу.
  • 23 января сообщалось, что на Новопавловском направлении вблизи Великой Новоселки есть риск оперативного окружения украинских войск.
  • Российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровщине. Сейчас россияне движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск. 
  • Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.
  • В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

оккупацияДонецкая областьвойна
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