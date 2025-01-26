Враг оккупировал Времовку и практически захватил Великую Новоселку – DeepState

В ночь на 26 января аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали село Времовка и практически захватили Великую Новоселку в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Аналитики сообщают о продвижении российских войск по территории области.

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Дословно: "Враг продвинулся в Великой Новоселке, Торецке, Котлино, возле Надиевки, Петропавловки и Котлино. Уточнено возле Славянки".

Предыстория: