В РФ сообщили об атаке беспилотников на Рязанский нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 26 января в Рязанской области России прогремела серия взрывов, которые, по заявлениям россиян, стали результатом атаки беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, российские Telegram-каналы, губернатор Рязанской области Павел Малков

Детали: В соцсетях сообщили, что атака произошла около часа ночи по местному времени в районе села Дядьково. Местные жители утверждают, что слышали серию взрывов – всего около десяти. В сети обнародованы видео, на которых видно момент взрывов и пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

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У РФ повідомили про атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний заводhttps://t.co/VtOVy9U0mN

Відео із російських телеграм-каналів pic.twitter.com/ksWgJqnNMP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 26, 2025

Российские официальные лица заявили, что атака осуществлена с помощью неизвестных беспилотных летательных аппаратов.

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Губернатор Малков утверждает, что средства противовоздушной обороны сбили дроны. В то же время в социальных сетях распространяются кадры, свидетельствующие о значительном пожаре на объекте.

"Около часа ночи в области зафиксирована атака дронов. Средства ПВО сработали, беспилотники были сбиты", – заявил Малков.

Предыстория: