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В РФ сообщили об атаке беспилотников на Рязанский нефтеперерабатывающий завод

Иван ДьяконовВоскресенье, 26 января 2025, 03:39
В РФ сообщили об атаке беспилотников на Рязанский нефтеперерабатывающий завод
Фото: соцсети

В ночь на 26 января в Рязанской области России прогремела серия взрывов, которые, по заявлениям россиян, стали результатом атаки беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, российские Telegram-каналы, губернатор Рязанской области Павел Малков

Детали: В соцсетях сообщили, что атака произошла около часа ночи по местному времени в районе села Дядьково. Местные жители утверждают, что слышали серию взрывов – всего около десяти. В сети обнародованы видео, на которых видно момент взрывов и пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

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Российские официальные лица заявили, что атака осуществлена с помощью неизвестных беспилотных летательных аппаратов. 

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Губернатор Малков утверждает, что средства противовоздушной обороны сбили дроны. В то же время в социальных сетях распространяются кадры, свидетельствующие о значительном пожаре на объекте.

"Около часа ночи в области зафиксирована атака дронов. Средства ПВО сработали, беспилотники были сбиты", – заявил Малков.

Предыстория: 

  • В ночь на 24 января беспилотники атаковали стратегические объекты в России – в частности, попали по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани и били по заводу "Кремний", который производит комплектующие для российского оружия.
  • Руководитель ЦПД отметил, атакованный НПЗ является одним из ключевых в нефтяной промышленности России, он обеспечивает топливом как гражданских, так и военно-промышленный комплекс РФ.
  • Утром 24 января в российском Минобороны заявили, что ночью якобы уничтожили 121 беспилотник, который атаковал 11 областей РФ, столицу России Москву и временно оккупированный Крым.

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