В РФ сообщили об атаке беспилотников на Рязанский нефтеперерабатывающий завод
В ночь на 26 января в Рязанской области России прогремела серия взрывов, которые, по заявлениям россиян, стали результатом атаки беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.
Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, российские Telegram-каналы, губернатор Рязанской области Павел Малков
Детали: В соцсетях сообщили, что атака произошла около часа ночи по местному времени в районе села Дядьково. Местные жители утверждают, что слышали серию взрывов – всего около десяти. В сети обнародованы видео, на которых видно момент взрывов и пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
У РФ повідомили про атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний заводhttps://t.co/VtOVy9U0mN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 26, 2025
Відео із російських телеграм-каналів pic.twitter.com/ksWgJqnNMP
Российские официальные лица заявили, что атака осуществлена с помощью неизвестных беспилотных летательных аппаратов.
Губернатор Малков утверждает, что средства противовоздушной обороны сбили дроны. В то же время в социальных сетях распространяются кадры, свидетельствующие о значительном пожаре на объекте.
"Около часа ночи в области зафиксирована атака дронов. Средства ПВО сработали, беспилотники были сбиты", – заявил Малков.
Предыстория:
- В ночь на 24 января беспилотники атаковали стратегические объекты в России – в частности, попали по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани и били по заводу "Кремний", который производит комплектующие для российского оружия.
- Руководитель ЦПД отметил, атакованный НПЗ является одним из ключевых в нефтяной промышленности России, он обеспечивает топливом как гражданских, так и военно-промышленный комплекс РФ.
- Утром 24 января в российском Минобороны заявили, что ночью якобы уничтожили 121 беспилотник, который атаковал 11 областей РФ, столицу России Москву и временно оккупированный Крым.