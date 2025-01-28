В ночь на 28 января РФ выпустила 100 дронов: последствия атаки ликвидируют в 7 областях

В ночь на 28 января Россия атаковала сотней ударных беспилотников, противовоздушная оборона уничтожила 65 из них, 28 локационно потеряны, за одним дроном еще охотятся.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: С 20.00 27 января противник атаковал 100 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - временно оккупированный Крым.

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По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 65-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Дословно: "28 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), два из них вылетели в направлении России и Беларуси. Один беспилотник - в воздухе, боевая работа продолжается.

В результате атаки российских БпЛА повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

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Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях".