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"Никаких шансов": Трюдо ответил на разговоры Трампа о Канаде как "51-й штат"

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 8 января 2025, 09:25
Никаких шансов: Трюдо ответил на разговоры Трампа о Канаде как 51-й штат
ТРЮДО, ФОТО GETTY IMAGES

Премьер Канады Джастин Трюдо категорически исключил, что Канада может войти в состав США, о чем в последнее время постоянно шутит избранный президент Дональд Трамп.

Источник: "Европейская правда", Трюдо в своем X (Twitter)

Детали: "Нет никаких шансов, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и общины обеих наших стран имеют преимущества от того, что мы являемся друг для друга крупнейшими партнерами в вопросах торговли и безопасности", – заявил Трюдо.

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Напомним, Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.

Переговоры Трюдо и Трампа на фоне этих угроз обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штате США".

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что такие заявления Трампа демонстрируют "полное непонимание того, что делает Канаду сильной страной".

Одновременно Трамп возобновил разговоры о том, что хотел бы присоединить остров Гренландия, принадлежащий Дании, и сопровождал такими комментариями поездку своего сына на остров.

КанадаСШАТрамп
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