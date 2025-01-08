"Никаких шансов": Трюдо ответил на разговоры Трампа о Канаде как "51-й штат"
Премьер Канады Джастин Трюдо категорически исключил, что Канада может войти в состав США, о чем в последнее время постоянно шутит избранный президент Дональд Трамп.
Источник: "Европейская правда", Трюдо в своем X (Twitter)
Детали: "Нет никаких шансов, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и общины обеих наших стран имеют преимущества от того, что мы являемся друг для друга крупнейшими партнерами в вопросах торговли и безопасности", – заявил Трюдо.
Напомним, Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.
Переговоры Трюдо и Трампа на фоне этих угроз обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штате США".
There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.
Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025РЕКЛАМА:
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что такие заявления Трампа демонстрируют "полное непонимание того, что делает Канаду сильной страной".
Одновременно Трамп возобновил разговоры о том, что хотел бы присоединить остров Гренландия, принадлежащий Дании, и сопровождал такими комментариями поездку своего сына на остров.