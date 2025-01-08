"Жодних шансів": Трюдо відповів на балачки Трампа про Канаду як "51-й штат"

Прем’єр Канади Джастін Трюдо категорично виключив, що Канада може увійти до складу США, про що останнім часом постійно жартує обраний президент Дональд Трамп.

Джерело: "Європейська правда", Трюдо у своєму X (Twitter)

Деталі: "Немає жодних шансів, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники й громади обох наших країн мають переваги від того, що ми є одне для одного найбільшими партнерами у питаннях торгівлі і безпеки", – заявив Трюдо.

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There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025

Нагадаємо, Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

Переговори Трюдо й Трампа на тлі цих погроз позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США".

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Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі зауважила, що такі заяви Трампа демонструють "повне нерозуміння того, що робить Канаду сильною країною".

Одночасно Трамп поновив розмови про те, що хотів би приєднати острів Гренландія, що належить Данії, та супроводжував такими коментарями поїздку свого сина на острів.