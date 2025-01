"Жодних шансів": Трюдо відповів на балачки Трампа про Канаду як "51-й штат"

Прем’єр Канади Джастін Трюдо категорично виключив, що Канада може увійти до складу США, про що останнім часом постійно жартує обраний президент Дональд Трамп.

Джерело: "Європейська правда", Трюдо у своєму X (Twitter)

Деталі: "Немає жодних шансів, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники й громади обох наших країн мають переваги від того, що ми є одне для одного найбільшими партнерами у питаннях торгівлі і безпеки", – заявив Трюдо.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.