Команда Трампа уверена, что сможет закончить войну на следующей неделе
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп уверен в своей способности заключить соглашение с Россией для прекращения войны уже на следующей неделе.
Источник: The Hill
Детали: Во время общения с журналистами после возвращения с Конференции консервативных политических действий (CPAC) Левитт заявила, что президент США и его команда активно работают над мирными переговорами.
Прямая речь: "Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этого конфликта, чтобы положить ему конец. Президент уверен, что мы сможем достичь этого уже на этой (следующей – ред.) неделе".
Детали: Ее комментарии прозвучали после того, как Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не имеет козырей" и что ему следует отказаться от переговоров с международными лидерами по мирному урегулированию.
Левитт отметила, что советник по национальной безопасности Майк Волц будет работать над соглашением круглосуточно на этих выходных. Она также сообщила, что министр финансов Скотт Бессент участвовал в обсуждении предложенного соглашения с представителями Украины по добыче природных ресурсов.
Прямая речь: "Когда дело касается критически важных минералов, это является приоритетом для президента. Это очень важно для него, поскольку окупит американские налоговые доллары. Кроме того, это станет прекрасным экономическим партнерством между Соединенными Штатами и украинским народом, а также будет способствовать восстановлению Украины после этой жестокой войны".
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп 22 февраля во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) заявил, что Соединенные Штаты приблизились к подписанию соглашения с Украиной по редкоземельным ресурсам. Он также отметил желание вернуть миллиарды долларов военной помощи, которую Вашингтон предоставил Украине.
- В проекте соглашения датированным 7 февраля 2025 года, который получило британское издание The Telegraph, Администрация Трампа выдвинула Украине условия соглашения по полезным ископаемым, которые обычно ставят странам-агрессорам, потерпевшим поражение в войне. Условия этого соглашения значительно превосходят репарации, которые были наложены на Германию и Японию после Второй мировой войны.
- Президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ, поскольку соглашение не имело четких гарантий безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп был расстроен из-за отсутствия благодарности за американскую помощь и отказ подписать соглашение по украинским полезным ископаемым.
- В тексте соглашения между США и Украиной, актуальном на вечер 21 февраля, который есть в распоряжении ЭП, предусматривается создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства.