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Пока мы не в НАТО, нам нужна 1,5-миллионная армия – Зеленский

Ирина БалачукПятница, 14 февраля 2025, 13:36
Пока мы не в НАТО, нам нужна 1,5-миллионная армия – Зеленский
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что пока Украина не будет в НАТО, ей необходима 1,5-миллионная армия, чтобы иметь возможность противостоять России.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене

Детали: По словам президента, если Украина не будет в НАТО, то ей нужно развивать систему безопасности вместе с Европой, и важно, чтобы европейские лидеры это осознавали.

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Прямая речь Зеленского: "Если мы не в НАТО или пока мы не в НАТО, мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить. Это соответствующее оружие. НАТОвское. И соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Но что это за количество?

Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 миллиона. Полтора миллиона!".

Детали: Он напомнил, что сегодня украинская армия почти вдвое меньше.

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"Примерно боевых бригад у нас в два раза меньше (чем в России – ред.). У них 220, а у нас 110 на сегодня боевых бригад. Ну, значит нам нужно 220", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что на содержание такой армии в противовес нынешним "40 миллиардам в год" нужно будет предусмотреть "60 миллиардов" в год, поэтому важно также подумать, кто и как будет это финансировать.

Ранее в интервью изданию Economist Зеленский говорил, что Украине нужно будет удвоить свою армию, если ее не возьмут в НАТО.

Предыстория:

ЗеленскийВооруженные силы
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