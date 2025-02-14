Пока мы не в НАТО, нам нужна 1,5-миллионная армия – Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что пока Украина не будет в НАТО, ей необходима 1,5-миллионная армия, чтобы иметь возможность противостоять России.
Источник: Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене
Детали: По словам президента, если Украина не будет в НАТО, то ей нужно развивать систему безопасности вместе с Европой, и важно, чтобы европейские лидеры это осознавали.
Прямая речь Зеленского: "Если мы не в НАТО или пока мы не в НАТО, мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить. Это соответствующее оружие. НАТОвское. И соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Но что это за количество?
Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 миллиона. Полтора миллиона!".
Детали: Он напомнил, что сегодня украинская армия почти вдвое меньше.
"Примерно боевых бригад у нас в два раза меньше (чем в России – ред.). У них 220, а у нас 110 на сегодня боевых бригад. Ну, значит нам нужно 220", – сказал Зеленский.
Он также добавил, что на содержание такой армии в противовес нынешним "40 миллиардам в год" нужно будет предусмотреть "60 миллиардов" в год, поэтому важно также подумать, кто и как будет это финансировать.
Ранее в интервью изданию Economist Зеленский говорил, что Украине нужно будет удвоить свою армию, если ее не возьмут в НАТО.
Предыстория:
- В январе президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия насчитывает 880 тысяч военных, которые защищают всю страну.
- 12 февраля Зеленский заявил, что в 2025 году российские власти планируют увеличить свою армию на 12-15 дивизий, или примерно на 150 тысяч военных.
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что после достижения соглашения о прекращении огня необходимо разместить в Украине не менее 200 тысяч европейских миротворцев для предотвращения нового нападения России.
- Позже Зеленский подчеркнул, что любые эффективные миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать американские войска.
- Зеленский также уточнил, что количество миротворцев будет зависеть от размеров украинской армии.
- Позже Зеленский заявил, что Украина может не нуждаться в присутствии иностранного миротворческого контингента, если будет иметь свою увеличенную армию, достаточно оружия и денег на ее содержание.