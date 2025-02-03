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Сырский отреагировал на насилие в отношении военных ТЦК: Виновные должны понести наказание

Станислав ПогориловПонедельник, 3 февраля 2025, 08:58
Сырский отреагировал на насилие в отношении военных ТЦК: Виновные должны понести наказание
александр Сырский, фото: Минобороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил о недопустимости насилия в отношении военнослужащих ТЦК и рассчитывает на расследование преступлений и наказание виновных.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь: "За короткий промежуток времени в разных областях, к сожалению, произошли три позорных акта насилия, в которых пострадали военнослужащие.

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На Полтавщине при исполнении воинского долга от рук убийцы погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который проходил службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В Ровно военнослужащие ВС Украины получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства. Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.

Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді - стабільний, поранення легкі".

Деталі: За його словами, насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. "Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання", - зазначив головнокомандувач.

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Також Сирський наголосив, що в ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. "Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК", - повідомив він.

"Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців", - написав Сирський.

Что прешествовало: Перед этим командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатий отреагировал на нападения на военных ТЦК, по его словам, это красная линия, которую нельзя пересекать. Он призывает к жесткой реакции власти и наказанию для убийц.

Предыстория:

  • 1 февраля в здании Ровенского областного ТЦК и СП днем произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 получили ранения.
  • 1 февраля на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный из ружья застрелил военнослужащего Полтавского ТЦК, забрал его автомат и скрылся с одним из мобилизованных. Позже в полиции сообщили о задержании обоих фигурантов по "горячим следам".
  • Возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области вечером 2 февраля произошел взрыв, ранен мужчина - по предварительным данным, военнослужащий.

ТЦКСырский
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