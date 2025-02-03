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Планировали теракт возле управления полиции: В Ровно задержали двух агентов РФ

Татьяна ОлейникПонедельник, 3 февраля 2025, 19:51
Планировали теракт возле управления полиции: В Ровно задержали двух агентов РФ
фото фигурантов дела - национальная полиция

В Ровно 3 февраля правоохранители задержали двух 19-летних агентов российской спецслужбы, которые планировали совершить теракт возле райуправления полиции.

Источник: СБУ, Национальная полиция, Офис генпрокурора

Детали: Согласно материалам дела, фигуранты должны были оставить в сумке возле управления самодельную взрывчатку. Оккупанты планировали ее взорвать позвонив на мобильный телефон.

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фото - нацполиция
 
фото - нацполиция

По данным правоохранителей, теракт должен был состояться, когда вблизи полицейского подразделения находились много правоохранителей, а сами агенты еще находились возле взрывного устройства.

Дословно СБУ: "Оба фигуранта были задержаны "на горячем", когда они пытались установить возле райуправления полиции взрывчатку. На месте происшествия у задержанных изъята сумка, снаряженная СВП и дополнительными средствами скрытого наблюдения с функцией удаленного доступа для спецслужб РФ.

Фигурантами оказалось двое 19-летних парней, которые искали "быстрые" заработки на телеграмм-каналах. По прибытии в Ровно они получили от оккупантов геолокацию схрона, из которого забрали СВУ для совершения теракта".

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фото - сбу
 
фото - сбу

Детали: Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУтерактРовно
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