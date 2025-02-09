Северная Корея использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала – ISW

По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), "Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала".

Источник: ISW

Дословно ISW: "Россия может предоставлять Северной Корее беспилотные и ракетные технологии в обмен на участие северокорейских войск в боевых действиях в Курской области".

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Детали: Японский телеканал NHK, ссылаясь на многочисленные источники, знакомые с российско-северокорейскими отношениями, сообщил 8 февраля, что Россия согласилась помочь Северной Корее в разработке и массовом производстве различных типов беспилотников в обмен на поддержку северокорейскими войсками военных действий России против Украины.

NHK отмечает, что Россия по-прежнему неохотно помогает Северной Корее в разработке ядерного оружия, опасаясь, что северокорейские ядерные испытания могут привести к дальнейшему обострению отношений с Соединенными Штатами Америки и осложнить отношения с Китайской Народной Республикой.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отметил, что Россия целенаправленно распространяет современные технологии в Северной Корее, включая технологию беспилотников, а 7 февраля сообщил агентству Reuters, что тысячи северокорейских войск вернулись к активным боевым действиям в Курской области после короткого перерыва.

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Украинская бригада, действующая в Курской области, опубликовала 8 февраля видео, на котором, как сообщается, северокорейские войска проводят атаки вместе с российскими войсками в Курской области.

Южнокорейские источники недавно сообщили, что Россия вывела северокорейские войска с поля боя в Курской области в середине января 2025 года, возможно, для отдыха и восстановления или для того, чтобы переосмыслить, как Россия использует эти войска.

Дословно: "По оценкам ISW, Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала".

"6 февраля агентство Reuters сообщило, что северокорейские баллистические ракеты, запущенные российскими войсками с декабря 2024 года, продемонстрировали значительно повышенную точность, что, вероятно, является примером усиления северокорейского потенциала, полученного благодаря северокорейско-российскому альянсу".

Ключевые выводы ISW за 8 февраля: