Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться за "фиаско" в Белом доме

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за то, что якобы превратил встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом "в фиаско для него".

Источник: Рубио в интервью CNN

Детали: Кроме того, Рубио поставил под сомнение, действительно ли украинский лидер хочет мира в войне России против Украины.

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Прямая речь Рубио: "Ему (Зеленскому – ред.) не нужно было идти туда и становиться антагонистом".

"Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно – а президент заключает соглашения, он заключал соглашения всю свою жизнь – вы не собираетесь сажать людей за стол переговоров.

И поэтому вы начинаете думать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так".

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