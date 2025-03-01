Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться за "фиаско" в Белом доме
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за то, что якобы превратил встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом "в фиаско для него".
Источник: Рубио в интервью CNN
Детали: Кроме того, Рубио поставил под сомнение, действительно ли украинский лидер хочет мира в войне России против Украины.
Прямая речь Рубио: "Ему (Зеленскому – ред.) не нужно было идти туда и становиться антагонистом".
"Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно – а президент заключает соглашения, он заключал соглашения всю свою жизнь – вы не собираетесь сажать людей за стол переговоров.
И поэтому вы начинаете думать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так".
Что предшествовало:
- Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
- Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.
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Италия в ближайшее время предложит партнерам немедленный саммит с участием Соединенных Штатов, европейских стран и союзников для обсуждения вызовов, "начиная с Украины, которую вместе защищали в последние годы".
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Трамп во время общения с журналистами возле Белого дома заявил, что для возобновления переговоров Зеленский должен сказать, что хочет мира.
- Зеленский ответил на вопрос, не хочет ли он попросить прощения перед американским визави Дональдом Трампом после спора в Белом доме.