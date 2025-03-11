Посланник Трампа на этой неделе планирует поездку в Москву для встречи с Путиным – СМИ
Вторник, 11 марта 2025, 04:37
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф готовится посетить на этой неделе Москву для переговоров с правителем России Владимиром Путиным.
Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неназванными
Детали: По информации издания, Уиткофф планирует встречу с Путиным на этой неделе, что станет его второй поездкой в Россию в качестве посланника Трампа. Его визит будет согласован со встречами украинских чиновников с госсекретарем США Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолцем, которые состоятся 11 марта в Саудовской Аравии.
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"Мы ожидаем большие встречи с Украиной и Россией", – заявил Дональд Трамп 9 марта.
Предыстория:
- Посланник президента США Стив Уиткофф во вторник, 11 февраля, во время визита в Москву, мог иметь более 3-часовую встречу с правителем РФ Владимиром Путиным.
- Агенство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что США планируют использовать запланированную на 11 марта встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.
- Во время полета в Джидду государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что любое соглашение о прекращении войны потребует от Украины территориальных уступок.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Штаты ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной, которые планируются 11 марта в Саудовской Аравии.
- Рубио выразил надежду, что вопрос военной помощи Украине, который временно приостановил Вашингтон, может быть "решен" во время переговоров в Саудовской Аравии.