Посланник Трампа на этой неделе планирует поездку в Москву для встречи с Путиным – СМИ

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф готовится посетить на этой неделе Москву для переговоров с правителем России Владимиром Путиным.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неназванными

Детали: По информации издания, Уиткофф планирует встречу с Путиным на этой неделе, что станет его второй поездкой в Россию в качестве посланника Трампа. Его визит будет согласован со встречами украинских чиновников с госсекретарем США Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолцем, которые состоятся 11 марта в Саудовской Аравии.

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"Мы ожидаем большие встречи с Украиной и Россией", – заявил Дональд Трамп 9 марта.

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