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Оккупанты ударили по Константиновке: ранены 4 мирных жителей, среди них – мать и сын

Степан ГафткоВторник, 11 марта 2025, 10:27
Оккупанты ударили по Константиновке: ранены 4 мирных жителей, среди них – мать и сын
Фото с Telegram Донецкой областной прокуратуры

Российские войска 11 марта, около 04:20, сбросили авиабомбу "ФАБ-250" на Константиновку Донецкой области: телесные повреждения получили 52-летняя мать и ее 30-летний сын, 54-летняя горожанка, а также 23-летняя девушка.

Источник: Донецкая областная прокуратура 

Прямая речь: "По данным следствия, 11 марта 2025 года, в 04:20, оккупанты сбросили на Константиновку "ФАБ-250" с модулем УМПК (устройство, которое превращает обычную неуправляемую авиабомбу в высокоточную планирующую – ред.) В зоне поражения в очередной раз оказалась жилая застройка". 

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Фото: Telegram Донецкая областная прокуратура

Детали: По информации прокуратуры, у всех пострадавших обнаружили травмы различной степени тяжести и переломы. Авиабомба повредила многоквартирные дома, автомобиль, линию электросети и газопровод. 

Напомним:

российско-украинская войнаобстрелДонецкая область
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