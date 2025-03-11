Оккупанты ударили по Константиновке: ранены 4 мирных жителей, среди них – мать и сын
Российские войска 11 марта, около 04:20, сбросили авиабомбу "ФАБ-250" на Константиновку Донецкой области: телесные повреждения получили 52-летняя мать и ее 30-летний сын, 54-летняя горожанка, а также 23-летняя девушка.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Прямая речь: "По данным следствия, 11 марта 2025 года, в 04:20, оккупанты сбросили на Константиновку "ФАБ-250" с модулем УМПК (устройство, которое превращает обычную неуправляемую авиабомбу в высокоточную планирующую – ред.) В зоне поражения в очередной раз оказалась жилая застройка".
Детали: По информации прокуратуры, у всех пострадавших обнаружили травмы различной степени тяжести и переломы. Авиабомба повредила многоквартирные дома, автомобиль, линию электросети и газопровод.
Напомним:
- По меньшей мере 5 человек погибли и 11 получили ранения в результате российских ударов по городу Константиновка Донецкой области 26 февраля.
- 27 февраля россияне атаковали Константиновку: погиб один человек, еще 4 получили ранения.
- В течение первой недели марта российские войска сбросили 108 авиабомб на Константиновку Донецкой области, в результате чего 16 человек погибли и 38 ранены.