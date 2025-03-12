РФ ударила тремя баллистическими "Искандерами" и 133-мя дронами: ПВО уничтожила 98 БпЛА

В ночь на 12 марта Россия нанесла удар баллистикой и 133-мя беспилотниками: противовоздушная оборона уничтожила 98 ударных дронов, 20 БпЛА не достигли цели, в то же время пострадали 5 регионов Украины.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: С 19.00 11 марта противник ударил тремя баллистическими ракетами "Искандер"-М из Крыма по Одессе и Кривому Рогу, а также атаковал 133-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - временно оккупированный Крым.

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По предварительным данным, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 98-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

20 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

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