Российские войска вошли в Суджу Курской области – там продолжаются бои

Журналисты "Суспільного" сообщили, что войска РФ вошли в город Суджа Курской области, сейчас там продолжаются бои.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на слова военного, собеседники УП

Детали: Военный, чье подразделение находится в Курской области, рассказал журналистам "Суспільного", что это произошло после того, как россияне установили огневой контроль над дорогой Юнаковка–Суджа – ключевым маршрутом из Сумщины.

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Также "Суспільне" обратило внимание на видео, распространенное российскими пропагандистскими каналами. На кадрах якобы видно российских военных в центре города, однако время съемки остается неизвестным.

Журналисты "Суспільного" обратились в Генштаб за официальным комментарием.

Дополнено: Впоследствии аналитики проекта Deep State обновили карту, и согласно ей Силы обороны отходят из Суджи Курской области.

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По данным собеседников УП на Курском направлении, россияне впервые зашли на окраину Суджи вечером 8 марта.

Что предшествовало:

11 марта мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские войска продолжают давление на украинские позиции в Курской области РФ и имеют продвижение. В восточной части Суджи российские военные закрепляются и подтягивают силы.

Институт изучения войны отметил, что российские войска закрепляют свои позиции в Курской области и готовятся к наступлению на Суджу в ближайшие дни.

10 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация в Курской области РФ остается под контролем украинских Сил обороны.

9 марта DeepState сообщил, что россияне восстановили контроль над населенными пунктами Мартыновка и Малая Локня в Курской области.

7 марта стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.



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