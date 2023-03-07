Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что "вызов брошен" 

Беларусский диктатор Александр Лукашенко считает, что "диверсией" в отношении радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулище Украина бросила вызов Беларуси, а украинского президента Владимира Зеленского он назвал за это "гнидой".

Источник: "Белта"

Прямая речь: "Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент.

Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем".

На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". – "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен.

Если они рассчитывают, – я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев, – если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь".

Детали: Лукашенко заявил, что Украина подготовила "терорриста", а беларусы провели блестящую операцию и "за каких-то 4-5 дней" смогли установить всех его пособников и задержать тех, кто в Беларуси.

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При этом он уверен, что "расслабляться ни в коем случае нельзя"

Прямая речь: "Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежал: они все установлены, мы их найдем, там, за границей. А беглым повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать".

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