Минобороны: В центры рекрутинга ВСУ обратились более 45 тысяч человек

По данным Минобороны, количество обращений в центры рекрутинга Вооруженных сил Украины достигло 45 657.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "В частности, за предыдущую неделю обратилось 1 086 человек.

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Из общего количества интересантов уже 9 379 кандидатов начали процесс оформления на военную службу. В частности, за прошедшую неделю – это 216 человек".

Детали: Отмечается, что доля женщин, которые обращаются в центры рекрутинга сохраняется на уровне 21%. Наибольшая доля кандидаток – в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях. Это 44%, 39% и 38% соответственно.

Сейчас в Украине функционирует 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр.

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Предыстория: