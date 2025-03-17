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Минобороны: В центры рекрутинга ВСУ обратились более 45 тысяч человек

Анастасия ПроцПонедельник, 17 марта 2025, 11:59
Минобороны: В центры рекрутинга ВСУ обратились более 45 тысяч человек
фото: МОУ

По данным Минобороны, количество обращений в центры рекрутинга Вооруженных сил Украины достигло 45 657.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "В частности, за предыдущую неделю обратилось 1 086 человек.

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Из общего количества интересантов уже 9 379 кандидатов начали процесс оформления на военную службу. В частности, за прошедшую неделю – это 216 человек".

Детали: Отмечается, что доля женщин, которые обращаются в центры рекрутинга сохраняется на уровне 21%. Наибольшая доля кандидаток – в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях. Это 44%, 39% и 38% соответственно.

Сейчас в Украине функционирует 49 рекрутинговых центров украинской армии, в том числе один онлайн-центр.

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Предыстория: 

  • Министерство обороны Украины в ноябре 2023 года вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины. 
  • В июне МОУ совместно с фондом Dignitas начали проект по рекрутингу операторов беспилотников. 
  • Народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин, который является членом комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, в интервью "Украинской правде" утверждает, что рекрутинг очень плохо наполняет украинскую армию.
  • 20 сентября уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что ежемесячно через рекрутинговые центры в Силы обороны Украины приобщаются в среднем 6 500 добровольцев.

армияМинобороны
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