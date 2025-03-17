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Міноборони: До центрів рекрутингу ЗСУ звернулися понад 45 тисяч людей

Анастасія ПроцПонеділок, 17 березня 2025, 11:59
Міноборони: До центрів рекрутингу ЗСУ звернулися понад 45 тисяч людей
фото: МОУ

За даними Міноборони, кількість звернень до центрів рекрутингу Збройних сил України сягнула 45 657. 

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "Зокрема, за попередній тиждень звернулося 1 086 осіб.

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Із загальної кількості інтересантів вже 9 379 кандидати розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, з минулий тиждень – це 216 осіб".

Деталі: Зазначається, що частка жінок, які звертаються до центрів рекрутингу зберігається на рівні 21%. Найбільша частка кандидаток – у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Це 44%, 39% та 38% відповідно.

Наразі в Україні функціонує 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр.

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Передісторія: 

  • Міністерство оборони України в листопаді 2023 року разом з організацією Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України. 
  • У червні МОУ спільно з фондом Dignitas розпочали проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. 
  • Народний депутат з фракції "Голос" Сергій Рахманін, який є членом комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки, в інтерв'ю "Українській правді" стверджує, що рекрутинг дуже погано наповнює українську армію.
  • 20 вересня уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.

арміяМіноборони
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