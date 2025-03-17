Міноборони: До центрів рекрутингу ЗСУ звернулися понад 45 тисяч людей

За даними Міноборони, кількість звернень до центрів рекрутингу Збройних сил України сягнула 45 657.

Джерело: Міністерство оборони України

Дослівно: "Зокрема, за попередній тиждень звернулося 1 086 осіб.

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Із загальної кількості інтересантів вже 9 379 кандидати розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, з минулий тиждень – це 216 осіб".

Деталі: Зазначається, що частка жінок, які звертаються до центрів рекрутингу зберігається на рівні 21%. Найбільша частка кандидаток – у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Це 44%, 39% та 38% відповідно.

Наразі в Україні функціонує 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр.

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Передісторія: