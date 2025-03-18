Кремль: Путин дал команду на 30 дней прекратить обстрел энергетики

В Кремле говорят, что лидер РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС, РИА Новости, пресс-служба Кремля по результатам телефонной беседы Трампа и Путина 18 марта

Дословно пресс-служба: "Во время беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду".

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Детали: Также в пресс-службе Кремля отметили, что в контексте инициативы президента США по 30-дневному перемирию российская сторона очертила ряд "существенных моментов", касающихся контроля за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения. В частности, глава РФ высказался о необходимости "остановки принудительной мобилизации" в Украине и ограничения перевооружения ВСУ.

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