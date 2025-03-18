Кремль: Путин дал команду на 30 дней прекратить обстрел энергетики
В Кремле говорят, что лидер РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
Источник: российское пропагандистское издание ТАСС, РИА Новости, пресс-служба Кремля по результатам телефонной беседы Трампа и Путина 18 марта
Дословно пресс-служба: "Во время беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду".
Детали: Также в пресс-службе Кремля отметили, что в контексте инициативы президента США по 30-дневному перемирию российская сторона очертила ряд "существенных моментов", касающихся контроля за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения. В частности, глава РФ высказался о необходимости "остановки принудительной мобилизации" в Украине и ограничения перевооружения ВСУ.
Предыстория:
- Во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина заявила о готовности к введению 30-дневного режима прекращения огня, при условии, если Россия также будет его придерживаться.
- 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.
- Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с главой России Владимиром Путиным 18 марта и обсудить прекращение войны в Украине.