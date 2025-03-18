Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Кремль: Путин дал команду на 30 дней прекратить обстрел энергетики

Анастасия ПроцВторник, 18 марта 2025, 19:30
Кремль: Путин дал команду на 30 дней прекратить обстрел энергетики
Путин. Иллюстративное фото: Getty Images

В Кремле говорят, что лидер РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".

Источник: российское пропагандистское издание ТАССРИА Новости, пресс-служба Кремля по результатам телефонной беседы Трампа и Путина 18 марта

Дословно пресс-служба: "Во время беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду".

Реклама:

Детали: Также в пресс-службе Кремля отметили, что в контексте инициативы президента США по 30-дневному перемирию российская сторона очертила ряд "существенных моментов", касающихся контроля за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения. В частности, глава РФ высказался о необходимости "остановки принудительной мобилизации" в Украине и ограничения перевооружения ВСУ.

Предыстория:

  • Во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина заявила о готовности к введению 30-дневного режима прекращения огня, при условии, если Россия также будет его придерживаться.
  • 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.
  • Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с главой России Владимиром Путиным 18 марта и обсудить прекращение войны в Украине.

ПутинТрампроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоВ результате российской атаки на Киев погибли два человека – ГСЧС
видеоЗеленский собрал военный кабинет в Харькове: подготовились ко встрече в Саудовской Аравии
CNN: В США по требованию Трампа пытаются разработать "Золотой купол" для защиты от ракет
фотоРебенок умер у стоматолога в Киеве
видеоЗеленский посетил командный пункт в Донецкой области
FT: Европа работает над планом замены США в НАТО
Все новости...
Путин в разговоре с Трампом анонсировал обмен пленными в среду
На Волыни священник УПЦ МП стрелял из-за перехода общины в ПЦУ - свидетель
Трамп назвал разговор с Путиным "очень хорошим и продуктивным"
В Киеве ПВО работало по вражеским беспилотникам
Последние новости
05:57
Пентагон начал проверку сотрудников на полиграфе после визита Маска – Bloomberg
04:41
Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС из-за "ущемления прав венгров на Закарпатье" – Сийярто
03:56
фотоВ результате российской атаки на Киев погибли два человека – ГСЧС
03:25
В Южной Африке во время авиашоу разбился самолет: погиб опытный пилот
02:34
фотоРоссийская атака на Киевщину: травмированы два человека, повреждены дома и предприятие – ОВА
02:18
Массированная атака БпЛА на Киев: обломки попали в жилые дома, 7 пострадавших – Кличко
01:42
Папа Франциск завершил лечение пневмонии: понтифику придется "заново научиться говорить"
01:15
ОбновленоНочная атака на Киев: Российские БпЛА попали в многоэтажки, в разных районах столицы пожары
00:11
обновленоВ Киеве работало ПВО по вражеским беспилотникам
23:53
В Париже в погоне за нарушителем пострадали 10 полицейских
Все новости...
Реклама:
Реклама: