Зеленский: РФ ударила по энергетике Украины после приказа Путина прекратить ее атаковать
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ночью атаковала украинскую энергетику, несмотря на то, что правитель РФ Владимир Путин якобы дал команду на 30 дней прекратить ее обстрел.
Источник: президент на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки в среду
Прямая речь Зеленского: "Даже этой ночью, после разговора Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, когда Путин сказал, что он якобы отдает приказ прекратить (бить) по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов, в том числе по объектам энергетики".
Детали: По его словам, россияне били по транспорту, больницам, обычной городской инфраструктуре "То есть слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому нужна оборонная поддержка, поддержка нашей противовоздушной обороны, нужно давление на Россию ради безопасности и спасения жизней людей", - отметил президент.
Что предшествовало:
- 18 марта В Кремле заявили, что лидер РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
- После разговора Путина и Трампа, в ночь на 19 марта россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбила 72 ударных БпЛА, 45 беспилотников атаковали Киевскую область.
- Так, по данным "Укрзализницы", российские военные атаковали беспилотниками энергетическую систему железной дороги в Днепропетровской области утром 19 марта: возник пожар, есть обесточенные участки.