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Зеленский: РФ ударила по энергетике Украины после приказа Путина прекратить ее атаковать

Станислав ПогориловСреда, 19 марта 2025, 12:18
Зеленский: РФ ударила по энергетике Украины после приказа Путина прекратить ее атаковать
Владимир Зеленский, фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ночью атаковала украинскую энергетику, несмотря на то, что правитель РФ Владимир Путин якобы дал команду на 30 дней прекратить ее обстрел.

Источник: президент на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки в среду 

Прямая речь Зеленского: "Даже этой ночью, после разговора Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, когда Путин сказал, что он якобы отдает приказ прекратить (бить) по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов, в том числе по объектам энергетики".

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Детали: По его словам, россияне били по транспорту, больницам, обычной городской инфраструктуре "То есть слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому нужна оборонная поддержка, поддержка нашей противовоздушной обороны, нужно давление на Россию ради безопасности и спасения жизней людей", - отметил президент.

Что предшествовало:

  • 18 марта В Кремле заявили, что лидер РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
  • После разговора Путина и Трампа, в ночь на 19 марта россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО сбила 72 ударных БпЛА, 45 беспилотников атаковали Киевскую область.
  • Так, по данным "Укрзализницы", российские военные атаковали беспилотниками энергетическую систему железной дороги в Днепропетровской области утром 19 марта: возник пожар, есть обесточенные участки.

Зеленскийроссийско-украинская войнаэнергетика
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