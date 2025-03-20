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Дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе: возник пожар  

Ирина БалачукЧетверг, 20 марта 2025, 08:45
Дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе: возник пожар  
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

На военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области РФ возник пожар после атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Источник: губернатор в Telegram и российские Telegram-каналы

Детали: Под утро Telegram-канал Astra сообщил, что после атаки БПЛА в микрорайоне "3 летный городок" видели сильный дым. Этот микрорайон находится недалеко от военного аэродрома "Энгельс-2". 

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Фото из telegram-канала astra

Также местные Telegram-каналы писали, что власти начали эвакуацию домов, расположенных вблизи аэродрома.

Позже эту информацию подтвердил губернатор области Роман Бусаргин. 

 
Фото из telegram-канала astra

"В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ (садовых товариществах). Все оперативные службы находятся на месте", – сообщил чиновник.

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Детали: По его словам, в результате атаки БПЛА также повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких садовых товариществах.

Для справки: На военном аэродроме "Энгельс-2" базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии России.

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Росcияаэродромбеспилотникипожар
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