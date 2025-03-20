Дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе: возник пожар
На военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области РФ возник пожар после атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Источник: губернатор в Telegram и российские Telegram-каналы
Детали: Под утро Telegram-канал Astra сообщил, что после атаки БПЛА в микрорайоне "3 летный городок" видели сильный дым. Этот микрорайон находится недалеко от военного аэродрома "Энгельс-2".
Также местные Telegram-каналы писали, что власти начали эвакуацию домов, расположенных вблизи аэродрома.
Позже эту информацию подтвердил губернатор области Роман Бусаргин.
"В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ (садовых товариществах). Все оперативные службы находятся на месте", – сообщил чиновник.
Детали: По его словам, в результате атаки БПЛА также повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких садовых товариществах.
Для справки: На военном аэродроме "Энгельс-2" базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии России.
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Предыстория:
- Ранее российские Telegram-каналы сообщили, что в ночь на 20 марта беспилотники атаковали НПЗ в Энгельсе Саратовской области РФ.
- Позже российское Минобороны сообщило, что силы ПВО якобы сбили 132 украинских беспилотника над разными регинами РФ и временно оккупированным Крымом.