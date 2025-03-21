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ВАКС продлил арест руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы и в четвертый раз уменьшил залог

Анастасия ПроцПятница, 21 марта 2025, 12:16
ВАКС продлил арест руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы и в четвертый раз уменьшил залог
ТАТЬЯНА КРУПА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении. Она будет оставаться под стражей до 18 мая 2025 года.

Источник: Высший антикоррупционный суд

Дословно: "20 марта следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила бывшему председателю Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно)".

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Детали: В то же время, Крупе в четвертый раз уменьшили сумму залога – с 260 млн грн до 230 млн грн.

В случае внесения залога она сможет выйти из СИЗО, но будет обязана являться по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье или суду.

Она также не должна покидать пределы города Хмельницкий без соответствующего разрешения и воздерживаться от общения с работниками КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в КУЗ по вопросам, касающимся обстоятельств уголовного производства.

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Кроме того, Крупа должен сообщать об изменении места жительства и передать уполномоченному органу свой загранпаспорт и другие документы, которые дают право на пересечение границы Украины.

Напомним: сначала суд установил залог для Крупы в 500 млн гривен. Впоследствии его постепенно уменьшали: до 300 млн грн, затем до 280 млн грн, затем до 260 млн грн. Теперь он составляет 230 млн грн.

Предыстория:

  • 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
  • Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
  • В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.
  • В ноябре hromadske в своем расследовании рассказало, что в селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.

коррупциясуд
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