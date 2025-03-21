ВАКС продлил арест руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы и в четвертый раз уменьшил залог

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения для руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении. Она будет оставаться под стражей до 18 мая 2025 года.

Источник: Высший антикоррупционный суд

Дословно: "20 марта следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила бывшему председателю Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно)".

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Детали: В то же время, Крупе в четвертый раз уменьшили сумму залога – с 260 млн грн до 230 млн грн.

В случае внесения залога она сможет выйти из СИЗО, но будет обязана являться по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье или суду.

Она также не должна покидать пределы города Хмельницкий без соответствующего разрешения и воздерживаться от общения с работниками КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в КУЗ по вопросам, касающимся обстоятельств уголовного производства.

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Кроме того, Крупа должен сообщать об изменении места жительства и передать уполномоченному органу свой загранпаспорт и другие документы, которые дают право на пересечение границы Украины.

Напомним: сначала суд установил залог для Крупы в 500 млн гривен. Впоследствии его постепенно уменьшали: до 300 млн грн, затем до 280 млн грн, затем до 260 млн грн. Теперь он составляет 230 млн грн.

Предыстория: