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Генштаб: Россияне обстреляли газовую станцию "Суджа", чтобы дискредитировать Украину

Станислав Погорилов, Ирина БалачукПятница, 21 марта 2025, 09:15
Генштаб: Россияне обстреляли газовую станцию Суджа, чтобы дискредитировать Украину
Пожар на ГИС "Суджа". Скриншот из видео с российских Telegram-каналов

Генеральный штаб заявил, что Россия с целью дискредитации Украины обстреляла из артиллерии газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ, Силы обороны к этому не причастны.

Источник: сообщение Геншатаба ВСУ

Дословно: "Российская Федерация наращивает дискредитационную кампанию против Украины. Так, враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". Эти обвинения безосновательны".

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Детали: Военные напомнили, что, в частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней УАБами.

"Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное воздействие очередной провокацией – обстрелял этот объект из артиллерии", – говорится в сообщении.

Также в Геншатби отметили, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.

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"Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям", – сообщили военные.

Стоит добавить, что информация о якобы ударе ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" появилась в российских пабликах, которые поддерживают войну против Украины и уже не раз делали ложные вбросы. В частности, эту информацию распространил Telegram-канал Mash, который считают приближенным к ФСБ.

В то же время Telegram-каналы ASTRA, Baza, которые традиционно сообщают о последствиях украинских дроновых атак на энергетические и военные объекты РФ ничего о пожаре на ГИС "Судж" не писали. 

Никакой официальной информации от российских властей также нет.

Почему это важно: В настоящее время продолжаются переговоры между США и Украиной и США и Россией о поисках путей к временному прекращению огня. Новый раунд запланирован на 23-24 марта в Саудовской Аравии. Сообщалось, что в Джидде будут присутствовать три стороны, но представители Украины и России не будут контактировать между собой – они будут находиться в разных помещениях, а США будут осуществлять "челночную дипломатию".

Во время недавнего разговора между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным последний сказал, что готов прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины и даже якобы уже отдал такой приказ. Однако после этого Россия лишь усилила свои атаки на Украину.

Глава МИД Андрей Сибига заявлял, что предыдущий опыт договоренностей о прекращении огня показал, что Россия не придерживается обещаний, и стоит готовиться к возможным провокациям.

Узнать больше: "Окружения, как и говорит командование, не было. Но и спланированного выхода тоже не было". Что происходило на Курщине в последний месяц обороны

Что предшествовало:

  • 8 августа 2024 года издание The Washington Post со ссылкой на советника президента Украины сообщило, что Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную примерно в пяти милях внутри территории России.
  • 12 августа 2024 года спутниковые снимки засвидетельствовали, что на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области есть разрушения. 
  • 8 марта 2025 года около сотни военнослужащих российской армии прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи.
  • 15 марта 2025 года сообщалось, что по данным проекта DeepState и карт Генштаба ВСУ, российские войска заняли город Суджа Курской области, который с августа 2024 года находился под контролем Украины.
  • Украина прекратила транзит российского газа с точки входа "Суджа" на восточной границе Украины до точек выхода на западной и южной границах с 1 января 2025 года.

РосcияКурская область российско-украинская война
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