Генштаб: Россияне обстреляли газовую станцию "Суджа", чтобы дискредитировать Украину

Пожар на ГИС "Суджа". Скриншот из видео с российских Telegram-каналов

Генеральный штаб заявил, что Россия с целью дискредитации Украины обстреляла из артиллерии газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ, Силы обороны к этому не причастны.

Источник: сообщение Геншатаба ВСУ

Дословно: "Российская Федерация наращивает дискредитационную кампанию против Украины. Так, враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". Эти обвинения безосновательны".

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Детали: Военные напомнили, что, в частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней УАБами.

"Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное воздействие очередной провокацией – обстрелял этот объект из артиллерии", – говорится в сообщении.

Также в Геншатби отметили, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.

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"Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям", – сообщили военные.

Стоит добавить, что информация о якобы ударе ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" появилась в российских пабликах, которые поддерживают войну против Украины и уже не раз делали ложные вбросы. В частности, эту информацию распространил Telegram-канал Mash, который считают приближенным к ФСБ.

В то же время Telegram-каналы ASTRA, Baza, которые традиционно сообщают о последствиях украинских дроновых атак на энергетические и военные объекты РФ ничего о пожаре на ГИС "Судж" не писали.

Никакой официальной информации от российских властей также нет.

Почему это важно: В настоящее время продолжаются переговоры между США и Украиной и США и Россией о поисках путей к временному прекращению огня. Новый раунд запланирован на 23-24 марта в Саудовской Аравии. Сообщалось, что в Джидде будут присутствовать три стороны, но представители Украины и России не будут контактировать между собой – они будут находиться в разных помещениях, а США будут осуществлять "челночную дипломатию".

Во время недавнего разговора между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным последний сказал, что готов прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины и даже якобы уже отдал такой приказ. Однако после этого Россия лишь усилила свои атаки на Украину.

Глава МИД Андрей Сибига заявлял, что предыдущий опыт договоренностей о прекращении огня показал, что Россия не придерживается обещаний, и стоит готовиться к возможным провокациям.

Узнать больше: "Окружения, как и говорит командование, не было. Но и спланированного выхода тоже не было". Что происходило на Курщине в последний месяц обороны

Что предшествовало: