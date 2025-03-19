Спецпосланник Трампа анонсировал на 23 марта новый раунд мирных переговоров в Джидде
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия) продолжатся переговоры по прекращению огня.
Источник: Уиткофф в интервью Fox News
Детали: По его словам, с американской стороны в Саудовскую Аравию снова отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.
Основная тема встречи – детализация договоренностей, в частности относительно 30-дневного прекращения огня.
Отвечая на вопрос о прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры и целей в акватории Черного моря, Уиткофф сказал, что "россияне сейчас соглашаются на оба эти аспекта".
"Я очень надеюсь, что украинцы также согласятся на это", – сказал Виткофф.
Прямая речь: "У нас, конечно, есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это начнется в воскресенье в Джидде и мы проведем хороший разговор, чтобы достичь положительных результатов".
Детали: Он добавил, что предложенное США 30-дневное прекращение огня должно охватывать "энергетику и инфраструктуру в целом".
Пока неизвестно, кто будет представлять Украину на этих переговорах. Россия также официально не заявляла о переговорах с США 23 марта.
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин провели телефонный разговор 18 марта, который длился более полутора часов.
- Пресс-служба Кремля по результатам телефонной беседы Дональда Трампа и Путина сообщила, что российская сторона настаивает на прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине.
- Во время телефонного разговора американский президент и глава Кремля согласились, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".
- В Кремле, в свою очередь, заявили, что в разговоре с Трампом Путин в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но взамен согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины и "отдал соответствующий приказ военным".
- Однако в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины.