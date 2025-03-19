Спецпосланник Трампа анонсировал на 23 марта новый раунд мирных переговоров в Джидде

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия) продолжатся переговоры по прекращению огня.

Источник: Уиткофф в интервью Fox News

Детали: По его словам, с американской стороны в Саудовскую Аравию снова отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

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Основная тема встречи – детализация договоренностей, в частности относительно 30-дневного прекращения огня.

Отвечая на вопрос о прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры и целей в акватории Черного моря, Уиткофф сказал, что "россияне сейчас соглашаются на оба эти аспекта".

"Я очень надеюсь, что украинцы также согласятся на это", – сказал Виткофф.

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Прямая речь: "У нас, конечно, есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это начнется в воскресенье в Джидде и мы проведем хороший разговор, чтобы достичь положительных результатов".

Детали: Он добавил, что предложенное США 30-дневное прекращение огня должно охватывать "энергетику и инфраструктуру в целом".

Пока неизвестно, кто будет представлять Украину на этих переговорах. Россия также официально не заявляла о переговорах с США 23 марта.

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