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Спецпосланник Трампа анонсировал на 23 марта новый раунд мирных переговоров в Джидде

Иван ДьяконовСреда, 19 марта 2025, 05:43
Спецпосланник Трампа анонсировал на 23 марта новый раунд мирных переговоров в Джидде
Стив Уиткофф. Фото: Getty Images

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия) продолжатся переговоры по прекращению огня.

Источник: Уиткофф в интервью Fox News

Детали: По его словам, с американской стороны в Саудовскую Аравию снова отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

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Основная тема встречи – детализация договоренностей, в частности относительно 30-дневного прекращения огня.

Отвечая на вопрос о прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры и целей в акватории Черного моря, Уиткофф сказал, что "россияне сейчас соглашаются на оба эти аспекта". 

"Я очень надеюсь, что украинцы также согласятся на это", – сказал Виткофф.

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Прямая речь: "У нас, конечно, есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это начнется в воскресенье в Джидде и мы проведем хороший разговор, чтобы достичь положительных результатов".

Детали: Он добавил, что предложенное США 30-дневное прекращение огня должно охватывать "энергетику и инфраструктуру в целом".

Пока неизвестно, кто будет представлять Украину на этих переговорах. Россия также официально не заявляла о переговорах с США 23 марта.

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин провели телефонный разговор 18 марта, который длился более полутора часов.
  • Пресс-служба Кремля по результатам телефонной беседы Дональда Трампа и Путина сообщила, что российская сторона настаивает на прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине.
  • Во время телефонного разговора американский президент и глава Кремля согласились, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".
  • В Кремле, в свою очередь, заявили, что в разговоре с Трампом Путин в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но взамен согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины и "отдал соответствующий приказ военным".
  • Однако в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. 

СШАпереговорыУкраинаСаудовская Аравия
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