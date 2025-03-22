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Зеленский собрал военный кабинет в Харькове: подготовились ко встрече в Саудовской Аравии

Катерина ТищенкоСуббота, 22 марта 2025, 19:40
Зеленский собрал военный кабинет в Харькове: подготовились ко встрече в Саудовской Аравии
Зеленский в Харькове 22 марта, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в субботу провел заседание военного кабинета в Харькове, где, в частности, обсуждалась подготовка к встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 23 марта.

Источник: Зеленский в Facebook

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Прямая речь: "Доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова.

Обсудили ситуацию на фронте, обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском – и ход операции в Курской области.

Также подготовились к встрече украинской и американской делегаций, которая состоится завтра в Саудовской Аравии".

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Что предшествовало: В субботу Зеленский посетил Донецкую и Харьковскую области.

Предыстория:

  • 19 марта специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия) продолжатся переговоры по прекращению огня.
  • В то же время 20 марта помощник российского правителя Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что 24 марта в Эр-Рияде состоятся консультации экспертных групп России и США по Украине.
  • 21 марта Зеленский подтвердил, что министр обороны Рустем Умеров примет участие в переговорах технических команд Украины и США, которые состоятся в Саудовской Аравии.

ЗеленскийХарьковпереговорыУмеров Рустем
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