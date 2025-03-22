Зеленский собрал военный кабинет в Харькове: подготовились ко встрече в Саудовской Аравии

Президент Владимир Зеленский в субботу провел заседание военного кабинета в Харькове, где, в частности, обсуждалась подготовка к встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 23 марта.

Источник: Зеленский в Facebook

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Прямая речь: "Доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова.

Обсудили ситуацию на фронте, обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском – и ход операции в Курской области.

Также подготовились к встрече украинской и американской делегаций, которая состоится завтра в Саудовской Аравии".

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Что предшествовало: В субботу Зеленский посетил Донецкую и Харьковскую области.

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