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Россия атаковала 99-ю беспилотниками, более половины удалось уничтожить

Ирина БалачукПонедельник, 24 марта 2025, 08:22
Россия атаковала 99-ю беспилотниками, более половины удалось уничтожить
Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

С вечера 23 марта россияне атаковали Украину 99-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 93 дрона не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны. 36 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Кировоградская и Запорожская области.

Сообщается, что оккупанты запускали дроны с направлений российских городов Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Воздушные силы ВСУПВОбеспилотники
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