Россия атаковала 99-ю беспилотниками, более половины удалось уничтожить

С вечера 23 марта россияне атаковали Украину 99-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 93 дрона не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны. 36 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Реклама:

Детали: В результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Кировоградская и Запорожская области.

Сообщается, что оккупанты запускали дроны с направлений российских городов Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.