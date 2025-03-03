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"Весила до 30 килограмм": журналистку Рощину пытали в российском плену – расследование

Татьяна ОлейникПонедельник, 3 марта 2025, 20:39
Весила до 30 килограмм: журналистку Рощину пытали в российском плену – расследование
Коллаж - УП

Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что украинскую журналистку Викторию Рощину, которая умерла в 2024 году, жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.

Источник: расследование "Слідство.Інфо"

Детали: Журналисты "Слідство.Інфо" вместе с организацией "Репортеры без границ" и коллегами из медиа "Суспільне" и "Ґрати" выяснили, что россияне сначала схватили Викторию и удерживали в застенках на оккупированной территории Запорожской области, а затем перевезли в Таганрог.

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Прокуроры сообщают, что Рощину держали в тюрьмах, не предъявив ей никаких обвинений.

Ее сокамерница рассказала, что журналистку удерживали сначала в Энергодаре (расследователи подтвердили эту информацию также из другого источника), затем – в Мелитополе. Речь идет о несанкционированных местах содержания граждан, обустроенных россиянами на оккупированных украинских землях.

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Свидетельница также рассказала, что Викторию пытали, на теле журналистки были ножевые раны, с которыми она прибыла после содержания в оккупации. Кроме ножевых порезов, Рощину также пытали током, сокамерница уточняет, что ток могли подключать к ушам.

Со временем журналистка начала стремительно худеть, она отказывалась от еды и постоянно обращалась к тюремщикам за помощью.

Когда работники СИЗО заметили, что Рощина худеет, к ней в камеру приходил начальник колонии и проводил с ней беседы. Она все время настаивала на том, чтобы ее освободили, поменяли, или депортировали.

По словам свидетельницы, во время их содержания была проверка российским омбудсменом. Рощину прятали от проверки и переводили на другой этаж в закрытую комнату.

Последний раз журналистку видели 8 сентября 2024 года, тогда ее вывели из камеры в неизвестном направлении.

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП

In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия

Предыстория:  

  • Чтобы попасть на оккупированную территорию для будущего материала, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.  
  • Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.  
  • В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.  
  • 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.  
  • 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.

СМИпленныеправа человека
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