"Весила до 30 килограмм": журналистку Рощину пытали в российском плену – расследование
Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что украинскую журналистку Викторию Рощину, которая умерла в 2024 году, жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.
Источник: расследование "Слідство.Інфо"
Детали: Журналисты "Слідство.Інфо" вместе с организацией "Репортеры без границ" и коллегами из медиа "Суспільне" и "Ґрати" выяснили, что россияне сначала схватили Викторию и удерживали в застенках на оккупированной территории Запорожской области, а затем перевезли в Таганрог.
Прокуроры сообщают, что Рощину держали в тюрьмах, не предъявив ей никаких обвинений.
Ее сокамерница рассказала, что журналистку удерживали сначала в Энергодаре (расследователи подтвердили эту информацию также из другого источника), затем – в Мелитополе. Речь идет о несанкционированных местах содержания граждан, обустроенных россиянами на оккупированных украинских землях.
Свидетельница также рассказала, что Викторию пытали, на теле журналистки были ножевые раны, с которыми она прибыла после содержания в оккупации. Кроме ножевых порезов, Рощину также пытали током, сокамерница уточняет, что ток могли подключать к ушам.
Со временем журналистка начала стремительно худеть, она отказывалась от еды и постоянно обращалась к тюремщикам за помощью.
Когда работники СИЗО заметили, что Рощина худеет, к ней в камеру приходил начальник колонии и проводил с ней беседы. Она все время настаивала на том, чтобы ее освободили, поменяли, или депортировали.
По словам свидетельницы, во время их содержания была проверка российским омбудсменом. Рощину прятали от проверки и переводили на другой этаж в закрытую комнату.
Последний раз журналистку видели 8 сентября 2024 года, тогда ее вывели из камеры в неизвестном направлении.
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In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия
Предыстория:
- Чтобы попасть на оккупированную территорию для будущего материала, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.
- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.
- 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.