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Шмыгаль: Украина производит около трети необходимого оружия, цель – выйти на 50%

Ирина БалачукВторник, 4 марта 2025, 13:19
Шмыгаль: Украина производит около трети необходимого оружия, цель – выйти на 50%
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото из Telegram

Сейчас Украина производит около трети от необходимого на поле боя оружия, но имеет целью увеличивать производство и выйти на 50% нужного вооружения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: премьер на пресс-конференции 4 марта и в TelegramУкринформ

Прямая речь Шмыгаля: "Подчеркну – более 30% необходимого для защиты оружия, техники, боеприпасов Украина уже производит самостоятельно. Цель – 50%. Мы активно развиваем это и, уверен, в этом году мы этой цели достигнем".

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Он добавил, что за последние 2 года производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров – в 5 раз, противотанкового оружия – в 2 раза, боеприпасов – в 2,5 раза.

"Сегодня Украина производит все виды дронов – морские, воздушные, наземные. Мы производим для собственного использования и можем обеспечивать фактически почти всю потребность. Украина производит собственную артиллерию и в течение этого года мы будем способны обеспечить 100% потребности в артиллерии собственным производством. Мы начали и активно наращиваем производство артиллерийских боеприпасов, и в этом году будем способны обеспечить большой процент артиллерийских боеприпасов 155-го, 105-го и 122-го калибра", – сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что за последние 3 года Украина построила новый оборонно-промышленный комплекс и "его способности за это время выросли в 35 раз и в 2025 году составляют 35 млрд долларов".

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"Мы должны быть абсолютно уверенными в том, что мы обеспечиваем наши Вооруженные силы, несмотря на любые обстоятельства", – сказал Шмыгаль.

Предыстория:

Шмыгальоружие
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