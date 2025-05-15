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Миллиард прочтений за месяц: какими были рекордные показатели в истории "Украинской правды"

Украинская правдаЧетверг, 15 мая 2025, 15:41
Миллиард прочтений за месяц: какими были рекордные показатели в истории Украинской правды
УП

В феврале-марте 2022 года, за первый месяц полномасштабного вторжения, "Украинская правда" зафиксировала абсолютный рекорд – более 1 миллиарда прочитанных страниц. Это самый высокий трафик в истории УП.

За первую неделю большой войны наши материалы просмотрели 23,1 миллиона пользователей, при этом самым интенсивным днем стало 24 февраля 2022 года. В тот день 7,4 миллиона читателей прочитали более 53 миллионов страниц.

В последующие дни показатели немного снизились, но всё равно оставались высокими. 25 февраля 2022 года страницы УП читали 6,4 млн человек, а 26 февраля – 5,4 млн.

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В целом за первый год полномасштабной войны количество просмотров нашего сайта увеличилось в 6 раз по сравнению с периодами до большой войны.

В тройку самых читаемых новостей на УП вошли:

Второй по масштабам всплеск был зафиксирован во время Революции Достоинства: в феврале–марте 2014 года читатели "Украинской правды" посетили более 372 млн страниц.

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Сейчас наш сайт ежедневно посещает не менее миллиона уникальных пользователей. Например, 9 мая 2025 года 1,1 млн человек прочитали 3,35 млн страниц.

 

Среди колонок УП больше всего просмотров (более 1 млн) собрала публикация Романа Кравца "Смерть путина во вторник".

На "Экономической правде" самым популярным оказался материал Алины Поляковой "Продам почку. Сколько стоит человеческое тело" – более 1,7 млн просмотров.

На "Украинской правде. Жизнь" рекорд установил материал "10 ранних признаков беременности по мнению экспертов" (более 1,7 млн).

На "Европейской правде" рекордное количество просмотров набрала новость "В США отреагировали на решение Путина привести ядерные войска в режим готовности" (более 1,1 млн), а на "УП. TabloID" – "Многие семьи перестают существовать: Цымбалюк объяснил, почему мужчин, не служащих в ВСУ, нужно выпускать за границу" (более 550 тысяч).

Самым популярным видео на YouTube-канале "Украинской правды" стало видео "Третья после России и США. Как выглядел ядерный потенциал Украины" авторства Эльдара Сарахмана, Евгения Руденко и Дмитрия Ларина.

Украинцы приходят за правдой в самые трудные моменты – и остаются. Спасибо, что вы с нами.

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