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Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование

Михаил Ткач, Татьяна ОлейникЧетверг, 17 апреля 2025, 22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
АНДРЕЙ ОДАРЧЕНКО, ФОТО из FACEBOOK

Осужденный народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко скрывается в Венгрии.

Источник: расследование Михаила Ткача "Бандитам – тюрьмы!". Как за рубежом скрываются десятки бывших топ-чиновников и что с этим делать?

Детали: В ноябре прошлого года народного депутата заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

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Одарченко объявили в международный розыск. Но до сих пор ни одного публичного упоминания о его местонахождении не было.

По информации источников "Украинской правды" в политических кругах и в правоохранительных органах, 22 февраля 2025 года венгерская полиция задержала уже осужденного Одарченко в городке Вашарошнамень с населением несколько тысяч человек.

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Во время проверки документов водителя венгерские полицейские увидели, что Одарченко находится в розыске интерпола. После выяснения обстоятельств о том, что беглец попросил в Венгрии убежище – Одарченко отпустили.

Также известно, что осужденный не живет в этом венгерском городке, а приезжал к украинской границе, чтобы кого-то или что-то забрать.

А живет он в Будапеште. Венгерские власти не сообщают информацию о судьбе народного избранника.

Предыстория:

  • 21 ноября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от фракции "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
  • Нардеп хотел, чтобы из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий университета, в котором Одарченко занимал должность ректора (действие контракта которого приостановлено).
  • 18 сентября в САП заподозрили, что нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко сбежал за границу. САП инициировала взыскание в доход государства 15 млн грн залога, который ранее внес депутат, и объявление его в розыск.
  • 19 сентября Высший антикоррупционный суд объявилнардепа в государственный и международный розыск.
  • 28 сентября стало известно, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Минобновления, бежал в Румынию и попросил там убежища. Верховная Рада поддержала исключение двух депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов.
  • Высший антикоррупционный суд вынес приговор Одарченко, приговорив его к 8 годам лишения свободы за попытку подкупа бывшего главы Госвосстановления Мустафы Найема.

Верховная РадаВенгрия
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