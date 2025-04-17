Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Осужденный народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко скрывается в Венгрии.
Источник: расследование Михаила Ткача "Бандитам – тюрьмы!". Как за рубежом скрываются десятки бывших топ-чиновников и что с этим делать?
Детали: В ноябре прошлого года народного депутата заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.
Одарченко объявили в международный розыск. Но до сих пор ни одного публичного упоминания о его местонахождении не было.
По информации источников "Украинской правды" в политических кругах и в правоохранительных органах, 22 февраля 2025 года венгерская полиция задержала уже осужденного Одарченко в городке Вашарошнамень с населением несколько тысяч человек.
Во время проверки документов водителя венгерские полицейские увидели, что Одарченко находится в розыске интерпола. После выяснения обстоятельств о том, что беглец попросил в Венгрии убежище – Одарченко отпустили.
Также известно, что осужденный не живет в этом венгерском городке, а приезжал к украинской границе, чтобы кого-то или что-то забрать.
А живет он в Будапеште. Венгерские власти не сообщают информацию о судьбе народного избранника.
Предыстория:
- 21 ноября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от фракции "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
- Нардеп хотел, чтобы из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий университета, в котором Одарченко занимал должность ректора (действие контракта которого приостановлено).
- 18 сентября в САП заподозрили, что нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко сбежал за границу. САП инициировала взыскание в доход государства 15 млн грн залога, который ранее внес депутат, и объявление его в розыск.
- 19 сентября Высший антикоррупционный суд объявилнардепа в государственный и международный розыск.
- 28 сентября стало известно, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Минобновления, бежал в Румынию и попросил там убежища. Верховная Рада поддержала исключение двух депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава комитетов.
- Высший антикоррупционный суд вынес приговор Одарченко, приговорив его к 8 годам лишения свободы за попытку подкупа бывшего главы Госвосстановления Мустафы Найема.