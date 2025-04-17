Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование

Осужденный народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко скрывается в Венгрии.

Источник: расследование Михаила Ткача "Бандитам – тюрьмы!". Как за рубежом скрываются десятки бывших топ-чиновников и что с этим делать?

Детали: В ноябре прошлого года народного депутата заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

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Одарченко объявили в международный розыск. Но до сих пор ни одного публичного упоминания о его местонахождении не было.

По информации источников "Украинской правды" в политических кругах и в правоохранительных органах, 22 февраля 2025 года венгерская полиция задержала уже осужденного Одарченко в городке Вашарошнамень с населением несколько тысяч человек.

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Во время проверки документов водителя венгерские полицейские увидели, что Одарченко находится в розыске интерпола. После выяснения обстоятельств о том, что беглец попросил в Венгрии убежище – Одарченко отпустили.

Также известно, что осужденный не живет в этом венгерском городке, а приезжал к украинской границе, чтобы кого-то или что-то забрать.

А живет он в Будапеште. Венгерские власти не сообщают информацию о судьбе народного избранника.

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