Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування

Засуджений народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко переховується в Угорщині.

Джерело: розслідування Михайла Ткача "Бандитам – тюрми!". Як за кордоном переховуються десятки колишніх топпосадовців і що з цим робити?

Деталі: У листопаді минулого року народного депутата заочно засудили до восьми років позбавлення волі.

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Одарченка оголосили в міжнародний розшук. Але досі жодної публічної згадки про його місце перебування не було.

За інформацією джерел "Української правди" у політичних колах та у правоохоронних органах, 22 лютого 2025 року угорська поліція затримала вже засудженого Одарченка у містечку Вашарошнамень з населенням кілька тисяч людей.

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Під час перевірки документів водія угорські поліцейські побачили, що Одарченко перебуває у розшуку інтерпола. Після з'ясування обставин про те що втікач попросив в Угорщині притулок – Одарченка відпустили.

Також відомо, що засуджений не мешкає в цьому угорському містечку, а приїжджав до українського кордону, щоб когось або щось забрати.

А мешкає він у Будапешті. Угорська влада не повідомляє інформацію про долю народного обранця.

Передісторія: