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Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування

Михайло Ткач, Тетяна ОлійникЧетвер, 17 квітня 2025, 22:55
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
АНДРіЙ ОДАРЧЕНКО, ФОТО з FACEBOOK

Засуджений народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко переховується в Угорщині.

Джерело: розслідування Михайла Ткача "Бандитам – тюрми!". Як за кордоном переховуються десятки колишніх топпосадовців і що з цим робити?

Деталі: У листопаді минулого року народного депутата заочно засудили до восьми років позбавлення волі.

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Одарченка оголосили в міжнародний розшук. Але досі жодної публічної згадки про його місце перебування не було.

За інформацією джерел "Української правди" у політичних колах та у правоохоронних органах, 22 лютого 2025 року угорська поліція затримала вже засудженого Одарченка у містечку Вашарошнамень з населенням кілька тисяч людей.

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Під час перевірки документів водія угорські поліцейські побачили, що Одарченко перебуває у розшуку інтерпола. Після з'ясування обставин про те що втікач попросив в Угорщині притулок – Одарченка відпустили.

Також відомо, що засуджений не мешкає в цьому угорському містечку, а приїжджав до українського кордону, щоб когось або щось забрати.

А мешкає він у Будапешті. Угорська влада не повідомляє інформацію про долю народного обранця.

Передісторія:

  • 21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
  • Нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора (дію контракту якого призупинено).
  • 18 вересня у САП запідозрили, що нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік за кордон. САП ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення його в розшук.
  • 19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук.
  • 28 вересня стало відомо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупу керівництва Мінобновленя, втік до Румунії та попросив там притулку. Верховна Рада підтримала виключення двох депутатів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка зі складу комітетів.
  • Вищий антикорупційний суд виніс вирок Одарченку, засудивши його до 8 років позбавлення волі за спробу підкупу колишнього голови Держвідновлення Мустафи Найєма.

Верховна РадаУгорщина
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