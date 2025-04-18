Ограбление или "российский след": Макаров рассказал детали нападения злоумышленника с ножом

Известный журналист Юрий Макаров, который 16 апреля стал жертвой нападения в одном из жилых комплексов Киева и получил ножевое ранение, озвучил две возможные версии этого инцидента: ограбление или "российский след", то есть попытка спецслужб государства-агрессора демотивировать общество нападением на публичную личность.

Источник: репортаж ТСН

Детали: Макаров отметил, что нападение произошло на закрытой территории жилого комплекса, куда нельзя попасть без электронного пропуска.

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Это произошло около 22:30-22:40, когда журналист вышел на прогулку во двор, чтобы собраться с мыслями во время написания очередного материала.

"Когда я увидел клинок, у меня сработал рефлекс, которому меня учили еще во время учебы в университете, когда я занимался в запрещенной тогда секции каратэ. Я инстинктивно отбил этот нож и засветил этому сукиному сыну в голову. То есть я не знаю, может, я попал, может, нет, но у меня костяшки до сих пор болят", – рассказал он о схватке.

Вторым ударом нападавший все же зацепил журналиста, попав ему в живот. Хотя, как шутит Макаров, вероятно, он хотел по классике московского блатного фольклора пырнуть ему под ребро, но ему не хватило силы или решимости.

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Журналист отметил, что, возможно, нападавший хотел его банально ограбить, и когда это ему не удалось, убежал, или же вероятна версия о российском следе в нападении.

"Я уже был в так называемом "расстрельном списке" вместе с Аркадием Бабченко и Евгением Киселевым. Там было человек двадцать, и это были не шутки. Виталий Портников... В таком случае это, возможно, одно из выражений такой очередной спецоперации по снижению нашего боевого духа", – предположил он.

К сожалению, журналист не запомнил лицо нападавшего, потому что, как он говорит, имеет плохую память на лица. Это не позволяет сейчас создать его фотопортрет. Однако, по словам Макарова, на обычного "наркомана", который вышел промышлять гоп-стопом ради очередной дозы, у нападавшего был слишком крутой нож, который он выбросил во время бегства и который попал в руки полиции.

"Если это действительно опосредованное проявление "братской любви" из-за поребрика, то я просто полон ощущения собственной значимости. И радуюсь, что я, так сказать, завоевал такое признание", – пошутил Макаров.

В больницу его доставили с резаными ранами передней брюшной стенки и руки в тяжелом состоянии из-за потери крови. Однако сейчас относительно состояния здоровья раненого медийщика, по словам журналистов, врачи дают оптимистичный прогноз на его скорейшее выздоровление.

Сам Макаров надеется, что уже в понедельник 21 апреля его могут выписать из больницы домой.

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