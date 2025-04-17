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РФ атаковала авиацией Херсон: среди раненых ребенок, погиб мужчина – ГВА

Степан ГафткоЧетверг, 17 апреля 2025, 12:30
РФ атаковала авиацией Херсон: среди раненых ребенок, погиб мужчина – ГВА
Иллюстративное фото Херсона с Википедии

Около 10:30 российская авиация нанесла удар по Центральному району Херсона, в результате чего пострадали 5 человек, в их числе 15-летний ребенок, погиб мужчина. 

Источник: начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "Тяжелые ранения получил ребенок 15 лет – минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы. Сейчас врачи борются за его жизнь".

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Детали: Как сообщил Мрочко, в результате обстрела в Херсоне погиб неизвестный мужчина, получив травмы несовместимые с жизнью.

Глава ГВА также отметил, что ранения в результате авиационного удара получили двое мужчин 1997 и 1966 года рождения, они обратились к медикам.

Позже Мрочко написал в Telegram, что стало известно о еще двух пострадавших – 56-летнем и 63-летнем мужчинах.

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Напомним:

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