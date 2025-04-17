РФ атаковала авиацией Херсон: среди раненых ребенок, погиб мужчина – ГВА
Четверг, 17 апреля 2025, 12:30
Около 10:30 российская авиация нанесла удар по Центральному району Херсона, в результате чего пострадали 5 человек, в их числе 15-летний ребенок, погиб мужчина.
Источник: начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь: "Тяжелые ранения получил ребенок 15 лет – минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы. Сейчас врачи борются за его жизнь".
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Детали: Как сообщил Мрочко, в результате обстрела в Херсоне погиб неизвестный мужчина, получив травмы несовместимые с жизнью.
Глава ГВА также отметил, что ранения в результате авиационного удара получили двое мужчин 1997 и 1966 года рождения, они обратились к медикам.
Позже Мрочко написал в Telegram, что стало известно о еще двух пострадавших – 56-летнем и 63-летнем мужчинах.
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Напомним:
- Утром 16 апреля российские войска из авиации и артиллерии обстреляли Херсон, в результате чего погиб человек, еще 9 человек пострадали, среди них – 15-летний подросток.
- Когда впоследствии начальник городской военной администрации Роман Мрочко и спасатели прибыли на место удара, они попали под артиллерийский обстрел.
- Утром 17 апреля российский дрон атаковал карету "скорой" в Днепровском районе Херсона, ранив 65-летнего фельдшера и 61-летнего водителя.