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Схема "яиц по 17 гривен": НАБУ и САП разоблачили в Минобороны хищения более 733 млн грн

Анастасия ПроцСреда, 2 апреля 2025, 14:41
Схема яиц по 17 гривен: НАБУ и САП разоблачили в Минобороны хищения более 733 млн грн
фото: НАБУ

НАБУ и САП объявили подозрение должностному лицу Минобороны и поставщикам по делу о хищении 733 млн грн на закупках продуктов для ВСУ в 2022-2023 годах.

Источник: НАБУ

Детали: О подозрении сообщили бывшему руководителю Департамента Министерства обороны Украины, владелице связанных компаний-поставщиков, двум руководителям компаний-поставщиков и физическому лицу, причастным к хищению государственных средств на закупки Министерством обороны Украины продуктов питания для ВСУ во время полномасштабного вторжения России.

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Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие установило, что в 2022-2023 годах поставки продуктов для ВСУ осуществлялось через закупку так называемых продуктовых комплектов. Они формировались по каталогу из 409 наименований, однако только 10% из них были востребованными - в частности овощи, крупы, мясо и вода. Остальные, например специи, желатин или ягоды, почти не заказывались.

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Стоимость комплекта определялась по средней цене всех товаров в каталоге.

Дословно: "Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малоиспользуемые или те, которые нельзя заказывать из-за сезонности поставок (черешня или абрикосы зимой). То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картофель, который поставляли тысячами тонн, реализовывался втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывались, стоили копейки".

Детали: По этой схеме за август-декабрь 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, получили более 733 млн грн сверхприбылей, что подтверждается экспертизой. Часть этих средств вывели под видом дивидендов и финансовой помощи связанным компаниям. По информации следствия, эти деньги могли быть использованы для покупки отелей в Хорватии и другой недвижимости.

В ведомстве отметили, что преступление стало возможным благодаря чиновнику Минобороны, который при заключении контрактов "не замечал" аномальных цен в каталоге.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и распространения в медиа соответствующей информации, в частности по закупке яиц по 17 грн за штуку, соучастники сделки уменьшили цены на 11 наиболее востребованных продуктов, что предотвратило хищение бюджетных средств на сумму 788 млн грн.

Узнать больше: От вертолетов в Мексике до столовой в Константиновке. Что скрывают силовики по громким делам о коррупции в Минобороны

Предыстория: 

  • Издание ZN.ua 21 января 2023 года сообщило, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
  • Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку.
  • Минобороны назвало информацию о слишком дорогих продуктах введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения в адрес Минобороны. Позже винтервью "Украинской правде" Резников признал, что был слишком эмоционален и обещал тщательно проверить все факты, выявленные журналистами.
  • Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, чтобы она предусматривала публикацию цен на продукты и товары.
  • В феврале 2024 года Министерство обороны заявило, что сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы ликвидировать риски проявлений коррупции при закупках для ВСУ, и одновременно вводит новую архитектуру закупок в соответствии со стандартами стран НАТО.

НАБУМинобороныармия
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