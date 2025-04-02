Схема "яиц по 17 гривен": НАБУ и САП разоблачили в Минобороны хищения более 733 млн грн

НАБУ и САП объявили подозрение должностному лицу Минобороны и поставщикам по делу о хищении 733 млн грн на закупках продуктов для ВСУ в 2022-2023 годах.

Источник: НАБУ

Детали: О подозрении сообщили бывшему руководителю Департамента Министерства обороны Украины, владелице связанных компаний-поставщиков, двум руководителям компаний-поставщиков и физическому лицу, причастным к хищению государственных средств на закупки Министерством обороны Украины продуктов питания для ВСУ во время полномасштабного вторжения России.

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Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие установило, что в 2022-2023 годах поставки продуктов для ВСУ осуществлялось через закупку так называемых продуктовых комплектов. Они формировались по каталогу из 409 наименований, однако только 10% из них были востребованными - в частности овощи, крупы, мясо и вода. Остальные, например специи, желатин или ягоды, почти не заказывались.

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Стоимость комплекта определялась по средней цене всех товаров в каталоге.

Дословно: "Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малоиспользуемые или те, которые нельзя заказывать из-за сезонности поставок (черешня или абрикосы зимой). То есть, на первый взгляд, нарушений не было, и цена комплекта не менялась. Правда, картофель, который поставляли тысячами тонн, реализовывался втридорога, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывались, стоили копейки".

Детали: По этой схеме за август-декабрь 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, получили более 733 млн грн сверхприбылей, что подтверждается экспертизой. Часть этих средств вывели под видом дивидендов и финансовой помощи связанным компаниям. По информации следствия, эти деньги могли быть использованы для покупки отелей в Хорватии и другой недвижимости.

В ведомстве отметили, что преступление стало возможным благодаря чиновнику Минобороны, который при заключении контрактов "не замечал" аномальных цен в каталоге.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и распространения в медиа соответствующей информации, в частности по закупке яиц по 17 грн за штуку, соучастники сделки уменьшили цены на 11 наиболее востребованных продуктов, что предотвратило хищение бюджетных средств на сумму 788 млн грн.

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