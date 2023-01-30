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Шмыгаль поручил усилить контроль за закупками для армии

Елена РощинаПонедельник, 30 января 2023, 18:49
Денис Шмыгаль, фото КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.

Источник: Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Провели совещание с Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР по закупкам Министерства обороны.

Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары".

Детали: Шмыгаль сообщил, что для реализации этой задачи он инициировал создание рабочей группы под председательством министра экономики.

Группа рассмотрит вопрос возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд, добавил премьер.

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Темы: госзакупкиВооруженные силыМинобороныШмыгаль
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