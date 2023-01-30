Шмыгаль поручил усилить контроль за закупками для армии
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.
Источник: Денис Шмыгаль в Telegram
Прямая речь: "Провели совещание с Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР по закупкам Министерства обороны.
Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары".
Детали: Шмыгаль сообщил, что для реализации этой задачи он инициировал создание рабочей группы под председательством министра экономики.
Группа рассмотрит вопрос возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд, добавил премьер.
Предыстория:
- ZN.ua 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.
- Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
- По данным "Украинской правды", министр обороны Алексей Резников останется в должности, несмотря на громкие скандалы с закупками в Минобороны.
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