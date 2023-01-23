Резников связал продуктовый скандал в Минобороны с "Рамштайном", возмутился сливом в СМИ

Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь министра обороны: "Вопрос, который мне в последние дни задавали чаще всего – почему это вынырнуло сейчас?

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Публичный вброс информации о якобы завышенных в 2-3 раза ценах начался еще в середине прошлой недели. То есть не после, а до Рамштайна, именно когда шло уточнение договоренностей.

Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум – совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности".

Детали: Резников добавил, что его ведомство уже подготовило соответствующие материалы в СБУ. В частности, хотят выяснить мотивы.

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Министр отметил, что "никакой фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций", поэтому "очевидной целью" появления этой информации он считает попытку подорвать доверие к Минобороны в очень ответственный момент. По словам Резникова, это уже – "не просто служебное преступление".

Министр пообещал "абсолютную прозрачность Минобороны для правоохранителей", "чтобы снять все вопросы".

Он также добавил, что по его просьбе глава комитета ВР Александр Завитневич пригласил на заседание представителей НАБУ и ГБР, чтобы все были "на одной странице".

Резников отметил, что предложит народным депутатам рассмотреть возможность создания временной следственной комиссии по процессу закупок, если другие инструменты парламентского контроля они сочтут недостаточными.

Он также заявил, что Минобороны не впервые переживает "искусственную информационную атаку под вымышленным предлогом", и сейчас он не позволит "заблокировать поставки продовольствия в армию или вернуть монополию на рынке", а также не позволит "безосновательными обвинениями создать почву для блокирования поставок оружия".

Прямая речь Резникова: "Свою позицию я озвучивал неоднократно: нулевая толерантность к коррупции. Именно по моей инициативе Госаудитслужба начала проверку Минобороны. Если будет доказано, что кто-то из должностных лиц злоупотребляет, он получит по закону".

Детали: Резников также добавил, что издание "Зеркало недели", которое опубликовало информацию о закупках, через полтора суток после публикации вырезало несколько позиций из своей инфографики, где содержались некорректные сравнения, но "сделало это без объяснений".

По словам министра, недоразумение возникло из-за того, что сравнивали несопоставимые вещи – цены за банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм, цены за литр с ценой за килограмм, вес нетто и брутто и прочее.

Цены на яйца в 17 грн за штуку, которые вызвали едва ли не самый большой резонанс, Резников назвал "обычной технической ошибкой, которую сделал поставщик" – мол, он указывал цену за вес яиц, а не за штуки. Но, по словам Резникова, и эта цена соответствует рыночной.

Потому что, согласно нормативам, килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта яйца. Цена указывалась 170 гривен за килограмм яиц, то есть около 85 гривен за десяток.

""Яйца по 17 за штуку" Минобороны не закупало и не планирует", – заверил министр.

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