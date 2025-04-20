Украинские воины попали в засаду на Торецком направлении, есть погибшие – Зеленский
По состоянию на 16 часов воскресенья сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения, на Торецком направлении украинские военные попали в российскую засаду.
Источник: президент Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского
Прямая речь: "К сожалению, сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения. С начала суток и до 16 часов в целом произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел, и из этого количества 448 – именно из тяжелого вооружения. Зафиксированы уже более чем четыре сотни применений FPV россиянами.
Больше всего российской боевой активности в эту Пасху – на Покровском направлении. Также оказались пустыми путинские слова о "прекращении огня" для Курской области, Северского и других направлений в Донецкой области.
На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены".
Детали: Зеленский отметил, что украинская армия действует и будет действовать в дальнейшем абсолютно зеркально.
"Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия. Мы готовы двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться не менее 30 дней, но ответа России по этому поводу до сих пор нет. Ситуация на фронте демонстрирует, что нужно давление на Москву и настоящий контроль за действиями оккупационного контингента, чтобы тишина воцарилась", – подчеркнул президент.
Предыстория:
- В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Президент Владимир Зеленский в субботу вечером заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией, но пока на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и работа артиллерии.
- По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
- В воскресенье Зеленский сообщил, что на фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 20 апреля по состоянию на 16 часов, несмотря на анонсированное РФ "перемирие", на фронте произошло 45 боевых столкновений, из них 20 на Покровском направлении.