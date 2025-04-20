Украинские воины попали в засаду на Торецком направлении, есть погибшие – Зеленский

По состоянию на 16 часов воскресенья сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения, на Торецком направлении украинские военные попали в российскую засаду.

Источник: президент Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

Прямая речь: "К сожалению, сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения. С начала суток и до 16 часов в целом произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел, и из этого количества 448 – именно из тяжелого вооружения. Зафиксированы уже более чем четыре сотни применений FPV россиянами.

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Больше всего российской боевой активности в эту Пасху – на Покровском направлении. Также оказались пустыми путинские слова о "прекращении огня" для Курской области, Северского и других направлений в Донецкой области.

На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены".

Детали: Зеленский отметил, что украинская армия действует и будет действовать в дальнейшем абсолютно зеркально.

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"Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия. Мы готовы двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться не менее 30 дней, но ответа России по этому поводу до сих пор нет. Ситуация на фронте демонстрирует, что нужно давление на Москву и настоящий контроль за действиями оккупационного контингента, чтобы тишина воцарилась", – подчеркнул президент.

Предыстория: