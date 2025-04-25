Поисковые работы на месте уничтоженного россиянами дома в Киеве завершили: погибли 12 человек
Пятница, 25 апреля 2025, 08:15
Утром 25 апреля спасатели закончили поисково-спасательные работы на месте уничтоженного россиянами жилого дома в Святошинском районе Киева – эта атака унесла жизни 12 человек.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "В Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте российской атаки по жилому дому. Погибло 12 человек, 87 пострадавших".
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Детали: В то же время аварийно-восстановительные работы еще продолжаются.
Спасатели разбирают поврежденные строительные конструкции.
Сейчас на месте работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.
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Предыстория:
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян.
- В Святошинском районе в результате российского удара погибли 12 человек, еще около 90 пострадали, из них 44 находились в медицинских учреждениях.