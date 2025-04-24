Количество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12
Количество погибших в результате массированной ракетной атаки России на Киев возросло до 12. Спасатели деблокировали тела еще двух погибших из-под завалов жилого дома в Святошинском районе.
Источник: спикер ГУ ГСЧС в Киеве Павел Петров в комментарии "Украинской правде", МВД, ГСЧС
Дословно ГСЧС: "По состоянию на 17.30 до 12 человек возросло количество погибших в Святошинском районе Киева: спасатели деблокировали из-под завалов тела еще 2 человек".
Детали: Ранее Петров рассказал УП, что спасатели достали из-под завалов в Святошинском районе тело женщины.
Впоследствии в Министерстве внутренних дел уточнили, что погибшей оказалась 27-летняя девушка.
Сейчас поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются.
В 16:53 спасатели сообщили, что деблокировали из-под завалов тело еще 1 человека.
По состоянию на 16.45 количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 10 человек, 90 пострадавших.
Предыстория:
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Работала ПВО.
- В столице по состоянию на 6 утра сообщалось о 9 погибших и 63 пострадавших, в том числе 6 детей и беременная. Также было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре.
- Утром стало известно, что количество пострадавших уже более 70, а из-под завалов разрушенного россиянами дома в Святошинском районе Киева слышны телефонные звонки – спасательная операция продолжается, ищут, в частности, 2 детей.
- Позже спасатели сообщили, что достали живого мужчину из-под завалов разрушенного россиянами дома.
- По состоянию на 15 дня известно о 8 погибших в результате российского удара по Святошинскому району Киева, также есть неидентифицированная часть тела. Всего пострадали 90 человек, из них 44 находятся в медицинских учреждениях.
- В результате удара погибли родные брат и сестра - 21-летний Никита и 19-летняя София.