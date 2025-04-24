Количество жертв из-за атаки РФ на Киев возросло до 12

Количество погибших в результате массированной ракетной атаки России на Киев возросло до 12. Спасатели деблокировали тела еще двух погибших из-под завалов жилого дома в Святошинском районе.

Источник: спикер ГУ ГСЧС в Киеве Павел Петров в комментарии "Украинской правде", МВД, ГСЧС

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 17.30 до 12 человек возросло количество погибших в Святошинском районе Киева: спасатели деблокировали из-под завалов тела еще 2 человек".

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Детали: Ранее Петров рассказал УП, что спасатели достали из-под завалов в Святошинском районе тело женщины.

ФОТО: ГСЧС

Впоследствии в Министерстве внутренних дел уточнили, что погибшей оказалась 27-летняя девушка.

Сейчас поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются.

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В 16:53 спасатели сообщили, что деблокировали из-под завалов тело еще 1 человека.

По состоянию на 16.45 количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 10 человек, 90 пострадавших.

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