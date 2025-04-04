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Российская армия атаковала Харьков беспилотниками: три человека погибли, 34 пострадали

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовПятница, 4 апреля 2025, 00:08
Российская армия атаковала Харьков беспилотниками: три человека погибли, 34 пострадали
Фото: "Суспільне.Харків"

Вечером 3 апреля российская армия снова атаковала Харьков ударными БпЛА. На одном из мест попаданий возник пожар, три человека погибли, 34 пострадавших. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми до сих пор могут находиться люди.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Есть предварительная информация о двух ударах по городу Шахедами, в частности по Новобаварскому району.

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Харьков в который раз за последние дни под атакой боевых вражеских БПЛА. Будьте осторожны!"

Детали: Впоследствии Терехов сообщил о пожаре на месте одного из попаданий.

В 22:16 стало известно, что есть попадание по двухэтажному дому, на месте большой пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие, среди них дети.

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По данным Синегубова, в результате попадания вражеских БпЛА вспыхнули частный дом и жилая многоэтажка.

В 23:01 Терехов сообщил, что 12 человек пострадали в результате ударов.

По состоянию на 23:37 мэр сообщил, что известно о 19 раненых и одном погибшем человеке.

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Фото: "Суспільне.Харків"

В 23:47 Терехов сообщил о 29 пострадавших.

В 00:08 Харьковский городской глава сообщил, что количество погибших возросло до двух человек.

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, все шесть ударов российских беспилотников произошли в Новобаварском районе Харькова.

Прямая речь Чубенко: "Очень много разрушений. Около 30 многоэтажек повреждены. Все БПЛА попали довольно кучно, в радиусе нескольких километров. Это большой жилой массив в этом районе. Количество травмированных будет расти, ведь в квартирах находилось около 100 человек".

Детали: В 00:40 Терехов сообщил о 32 пострадавших. "Еще три человека могут находиться под завалами", – сказал мэр.

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Фото: "Суспільне.Харків"

Обновлено: В 01:18 Терехов сообщил, что спасатели деблокировали фрагменты третьего тела из-под завалов.

В прокуратуре сообщили, что на месте одного из попаданий БПЛА попал прямо в двухэтажный жилой дом – в результате полностью разрушен один подъезд, а половина здания обвалилась. Под завалами остаются две квартиры, в которых проживало пять человек.

Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов

Прямая речь Чубенко: "Двое из них - мужчина и женщина примерно 40 лет – погибли, их тела уже достали из-под завалов. Их 10-летнюю дочь еще ищут.

Жильцы первого этажа – мать (около 70 лет) и ее сын (около 50 лет) – не выходят на связь. По словам соседей, на момент удара они находились в квартире".

Детали: По последним данным, ранения получили 34 человека, среди них двое детей: 9-летний мальчик – у него острая реакция на стресс, и 16-летний парень – у него перелом голени.

Что предшествовало:

  • В ночь на 2 апреля в Харькове прогремели взрывы, россияне ударили 15-ю беспилотниками. Пострадали 8 человек, среди них дети.
  • Днем 2 апреля российские войска попали беспилотником "Молния" в многоэтажку в Харькове, в результате чего пострадали 4 человека, среди них 10-летний мальчик.
  • Вечером 2 апреля российская армия снова нанесла удары по Харькову. В течение часа силы РФ применили 17 БпЛА типа "Шахед" по городу.
  • Терехов сообщал, что количество обстрелов города в марте выросло вдвое по сравнению с февралем. Всего ситуационный центр зафиксировал 42 атаки и 172 воздушные тревоги - в среднем пять раз в сутки.

Харьковбеспилотникивзрыв
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