Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к мирным переговорам в Стамбуле, Кремль объявит о том, кто будет представлять российскую сторону на переговорах с Украиной, как только Владимир Путин посчитает это нужным.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Коммерсант", "Иитерфакс"

Прямая речь Пескова в ответ на вопрос, кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле: "Нет, как только президент (правитель РФ - ред.) посчитает это нужным, мы объявим".

Реклама:

Детали: По его словам, российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая. "Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", - отметил Песков.

Предыстория: