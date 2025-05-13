Кремль: Путин объявит, кто поедет на переговоры с Украиной, когда посчитает это нужным
Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к мирным переговорам в Стамбуле, Кремль объявит о том, кто будет представлять российскую сторону на переговорах с Украиной, как только Владимир Путин посчитает это нужным.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Коммерсант", "Иитерфакс"
Прямая речь Пескова в ответ на вопрос, кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле: "Нет, как только президент (правитель РФ - ред.) посчитает это нужным, мы объявим".
Детали: По его словам, российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая. "Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", - отметил Песков.
Предыстория:
- В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая, но не упомянул о 30-дневном перемирии.
- 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные кремлевским лидером Владимиром Путиным переговоры в Турции 15 мая, хотя они не предусматривают заключения 30-дневного перемирия.
- Президент Владимир Зеленский вечером 11 мая заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига сомневается, что российская сторона имеет хоть часть такой смелости как президент Владимир Зеленский, который предложил правителю РФ Владимиру Путину личную встречу в Турции.
- Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп выдвинул ультиматум Украине и России о необходимости достичь прогресса в переговорах, иначе Соединенные Штаты выйдут из процесса мирного урегулирования по прекращению войны.