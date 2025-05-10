Россия закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром, откуда запускала "Орешник"

Россия на два дня, 12 и 13 мая, закроет воздушное пространство над ракетным полигоном Капустин Яр для вероятного запуска баллистических ракет.

Источник: "Милитарный" со ссылкой на официальный сайт NOTAMs

Детали: Условия о закрытии воздушного пространства могут свидетельствовать о вероятном запуске баллистических ракет, пишет издание.

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Прежде всего привлекает внимание указанный диапазон высот, который будет закрыт: от уровня поверхности до неограниченной высоты.

Запрет касается всех воздушных судов, которые могут совершать полеты в этом районе 12 и 13 мая с 06:00 до 16:00 по местному времени.

Стоит отметить, что аналогичный запрет на полеты уже действовал ранее - 21 ноября 2024 года, накануне удара баллистической ракетой "Кедр" ("Орешник") по Днепру.

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Справка: Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" разработана на основе РС-26 "Рубеж".

На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 махов.

Испытания ракетного комплекса проходили на полигоне "Капустин Яр" в октябре 2023 и в июне 2024 года.

Напомним: Посольство США в Украине вечером 9 мая призвало сограждан быть осторожными из-за риска масштабного воздушного удара "в течение ближайших нескольких дней".

Предыстория: