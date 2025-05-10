Россия закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром, откуда запускала "Орешник"
Россия на два дня, 12 и 13 мая, закроет воздушное пространство над ракетным полигоном Капустин Яр для вероятного запуска баллистических ракет.
Источник: "Милитарный" со ссылкой на официальный сайт NOTAMs
Детали: Условия о закрытии воздушного пространства могут свидетельствовать о вероятном запуске баллистических ракет, пишет издание.
Прежде всего привлекает внимание указанный диапазон высот, который будет закрыт: от уровня поверхности до неограниченной высоты.
Запрет касается всех воздушных судов, которые могут совершать полеты в этом районе 12 и 13 мая с 06:00 до 16:00 по местному времени.
Стоит отметить, что аналогичный запрет на полеты уже действовал ранее - 21 ноября 2024 года, накануне удара баллистической ракетой "Кедр" ("Орешник") по Днепру.
Справка: Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" разработана на основе РС-26 "Рубеж".
На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 махов.
Испытания ракетного комплекса проходили на полигоне "Капустин Яр" в октябре 2023 и в июне 2024 года.
Напомним: Посольство США в Украине вечером 9 мая призвало сограждан быть осторожными из-за риска масштабного воздушного удара "в течение ближайших нескольких дней".
Предыстория:
- По данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
- Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
- Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".