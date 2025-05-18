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Зеленский рассказал Вэнсу и Рубио о "нереалистичных условиях" России на переговорах

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 мая 2025, 17:33
Зеленский рассказал Вэнсу и Рубио о нереалистичных условиях России на переговорах
Зеленский и Вэнс 18 мая, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал "хорошей" встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме в воскресенье. В частности, он рассказал о "нереалистичных условиях", которые выдвигала Россия на переговорах в Стамбуле.

Источник: Зеленский в Telegram, сообщает "Европейская правда", пресс-служба президента

фото ОП
фото ОП

Детали: Во время встречи стороны обсудили переговоры в Стамбуле 15 мая, и Зеленский подтвердил, что Украина готова к "настоящей дипломатии" и призывает к "как можно более быстрому полному и безусловному прекращению огня".

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"Также затронули вопрос необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными", – перечислил глава государства.

Президент также подчеркнул необходимость дальнейшего давления на Россию, "пока она не будет готова остановить войну".

"И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. Спасибо всему американскому народу за поддержку и лидерство в сохранении жизней", – подытожил Зеленский.

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Дополнено: Как позже сообщила пресс-служба президента, Зеленский проинформировал Вэнса и Рубио "о переговорах в Стамбуле и нереалистичных условиях, которые выдвинула Россия, для установления длительного прекращения огня".

По его словам, низкий уровень российской делегации свидетельствовал о том, что она не имела полномочий на принятие никаких решений.

Президент также рассказал о том, как Россия нарушала прекращение огня, которое сама же и предложила. Зеленский отметил, что все это свидетельствует о том, что в Москве не имеют никаких намерений заканчивать войну, и именно поэтому нужно давление, которое заставит Россию согласиться на полное, безусловное прекращение огня.

Отдельное внимание было уделено реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

"Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Зеленский провел встречу с Вэнсом в воскресенье после инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Перед этим они пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского.

Зеленский в прошлом месяце встречался с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане на похоронах Папы Франциска. Белый дом назвал эту короткую встречу "очень продуктивной", а Зеленский сказал, что у нее есть потенциал стать исторической.

ЗеленскийСША
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