ФСБ готовит показательные теракты в регионах России на 9 мая – InformNapalm
Российские спецслужбы получили указания организовать теракты в нескольких регионах РФ во время празднования 9 мая, чтобы обвинить Украину и мобилизовать население для войны.
Источник: международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на информацию, полученную от агентурной разведки
Детали: По предварительным данным, на высоком уровне в структуре российских силовых ведомств были даны указания организовать теракты в ряде регионов РФ – в частности, рассматриваются такие города как Хабаровск и Улан-Удэ.
"При этом на обеспечение парада в Москве бросают все силы, чтобы он прошел без инцидентов", – сообщают в InformNapalm.
Дословно: "Цель – обвинить Украину в неизбирательных атаках скоплений гражданских, сорвать "мирные инициативы" США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов".
Примечание: Редакция "Украинской правды" не может независимо проверить эту информацию.
Предыстория:
- Путин объявил об очередном "перемирии" в российско-украинской войне – в дни празднования в России Дня победы. Оно должно стартовать с полуночи 8 мая и будет действовать до полуночи 11 мая.
- Президент Владимир Зеленский на это ответил, что Украине нужно не временное "перемирие" ради парада в Москве, а полное и немедленное прекращение огня минимум на 30 дней.
- В Кремле заявили, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский.
- В британской разведке считают, что анонсированное главой Кремля трехдневное "перемирие" под празднование 9 мая имеет целью показать якобы открытость России к каким-то договоренностям и ограничить Украину в дальнобойных ударах, при этом не ухудшая свои позиции на фронте.