ФСБ готовит показательные теракты в регионах России на 9 мая – InformNapalm

Российские спецслужбы получили указания организовать теракты в нескольких регионах РФ во время празднования 9 мая, чтобы обвинить Украину и мобилизовать население для войны.

Источник: международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на информацию, полученную от агентурной разведки

Детали: По предварительным данным, на высоком уровне в структуре российских силовых ведомств были даны указания организовать теракты в ряде регионов РФ – в частности, рассматриваются такие города как Хабаровск и Улан-Удэ.

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"При этом на обеспечение парада в Москве бросают все силы, чтобы он прошел без инцидентов", – сообщают в InformNapalm.

Дословно: "Цель – обвинить Украину в неизбирательных атаках скоплений гражданских, сорвать "мирные инициативы" США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов".

Примечание: Редакция "Украинской правды" не может независимо проверить эту информацию.

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