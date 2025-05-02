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ФСБ готовит показательные теракты в регионах России на 9 мая – InformNapalm

Иван ДьяконовПятница, 2 мая 2025, 02:03
ФСБ готовит показательные теракты в регионах России на 9 мая – InformNapalm
Офицер ФСБ учит пользоваться автоматом жителей Москвы. Фото: Getty Images

Российские спецслужбы получили указания организовать теракты в нескольких регионах РФ во время празднования 9 мая, чтобы обвинить Украину и мобилизовать население для войны.

Источник: международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на информацию, полученную от агентурной разведки

Детали: По предварительным данным, на высоком уровне в структуре российских силовых ведомств были даны указания организовать теракты в ряде регионов РФ – в частности, рассматриваются такие города как Хабаровск и Улан-Удэ. 

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"При этом на обеспечение парада в Москве бросают все силы, чтобы он прошел без инцидентов", – сообщают в InformNapalm.

Дословно: "Цель – обвинить Украину в неизбирательных атаках скоплений гражданских, сорвать "мирные инициативы" США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов".

Примечание: Редакция "Украинской правды" не может независимо проверить эту информацию.

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Предыстория: 

  • Путин объявил об очередном "перемирии" в российско-украинской войне – в дни празднования в России Дня победы. Оно должно стартовать с полуночи 8 мая и будет действовать до полуночи 11 мая.
  • Президент Владимир Зеленский на это ответил, что Украине нужно не временное "перемирие" ради парада в Москве, а полное и немедленное прекращение огня минимум на 30 дней.
  • В Кремле заявили, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский.
  • В британской разведке считают, что анонсированное главой Кремля трехдневное "перемирие" под празднование 9 мая имеет целью показать якобы открытость России к каким-то договоренностям и ограничить Украину в дальнобойных ударах, при этом не ухудшая свои позиции на фронте.

терактРосcия
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