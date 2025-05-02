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Нападавшей на Стерненко объявили подозрение в госизмене и покушении на убийство

Валентина РоманенкоПятница, 2 мая 2025, 12:37
Нападавшей на Стерненко объявили подозрение в госизмене и покушении на убийство
нападавшая на Стерненко. фото СБУ

Задержанной накануне нападавшей на активиста и волонтера Сергея Стерненко сообщили о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство, 2 мая ей должны избрать меру пресечения.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора гражданке сообщено о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство известного волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)".

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Детали: 2 мая Шевченковский районный суд г. Киева будет рассматривать ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

Что предшествовало: Как стало известно "Украинской правде", нападавшая на Стерненко - 1979 года рождения, родом из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.

Подозреваемая снимала квартиру в жилом комплексе в Киеве, где проживает общественный активист, и осуществляла за ним визуальное наблюдение. Деньги на покушение она получила от спецслужб РФ на свои банковские счета.

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УП обнародовала видео покушения на Стерненко, которое получила из собственных источников.

Предыстория:

  • 1 мая Сергей Стерненко сообщил, что на него напали, в результате чего он получил ранения.
  • Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что на Стерненко было совершено покушение из огнестрельного оружия и обнародовала фото задержанной нападавшей и пистолета.

СтерненкоОфис генпрокурора
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